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Notre critique:

Adapter le roman de Colleen Hoover tout en se détachant du parallèle avec MISERY (1990), thriller américain réalisé par Rob Reiner, que certains éléments (le milieu des auteurs à succès, une maison isolée dans un paysage enneigé) pourraient sembler similaires est un pari que le réalisateur Michael Showalter réussit dans ce quasi huis-clos qui se déroule durant une grande partie du film entre le trio des protagonistes.

L’histoire suit Lowen Ashleigh, autrice non reconnue, qui va, à la demande d’un éditeur, se plonger dans la vie et l’histoire de Verity Crawford, incapable d’écrire, afin de poursuivre l’oeuvre de cette dernière dans le plus grand secret.

Le questionnement sur la vérité et sa manipulation fait que l’intrigue rebondit à plusieurs reprises dans le déroulement de cette adaptation. Le casting mené par le trio Dakota Johnson (CINQUANTE NUANCES DE GRIS, THE SOCIAL NETWORK), Josh Hartnett (OPPENHEIMER) et Anne Hathaway (THE END OF OAK STREET) sert l’intrigue à merveille et fait beaucoup pour la qualité du film. Et si la prestation d’Anne Hathaway est à souligner par sa justesse avec un rôle aux situations plutôt difficiles, il ne faut pas oublier de mentionner le duo de personnages interprété par Dakota Johnson et Josh Hartnett, se cherchant l’un et l’autre dans un jeu érotique du chat et de la souris.

Le film, même si le scénario pose parfois question pour quelques invraisemblances, amènera le spectateur à s’interroger sur la quête de succès et les limites franchies par les protagonistes. D’autant que la question principale qui sous-tend le récit « qui sont les méchants ? » est au centre de ce thriller qui manipule la vérité jusqu’au final qui ouvrira au spectateur de nouveaux horizons…

Voici donc un bon thriller qui, même s’il n’est pas exceptionnel, fera passer un moment de cinéma palpitant aux spectateurs et amènera ces derniers, après la projection, à se refaire mentalement la trame des événements qui ont amené les personnages à la situation finale.