Peter, ouvertement gay et organisateur de soirées branchées à New York, mène une existence aussi effrénée qu’insouciante, rythmée par les nuits festives et les excès. Sa vie bascule lorsqu’Arlo, le fils de 10 ans dont il ignorait l’existence, frappe à sa porte…

Notre critique:

CLUB KID – et son titre jouant sur les mots (à la fois référence aux mouvements de jeunes underground queer et fêtards de la fin des années 80 et sur le gosse qui va débouler dans cet univers) – est la hype du moment depuis sa projection au festival de Cannes 2026! Acheté pour 17 millions de dollars par A24, CLUB KID est le film américain indépendant le plus chèrement acquis par un studio. Tout ce brouhaha en vaut-il quelques déhanchés sous les spotlights ?

Sur un scénario rebattu, aujourd’hui trope d’une grosse pelletée de films moyennasses (un acte impulsif dont il faut assumer les conséquences quelques années plus tard et qui fera évoluer notre personnage principal), Jordan Firstman construit un scénario, certes balisé, tout en inversant certains points de vue. Le jeune Arlo ne sera pas notre point d’entrée dans le monde du clubbing queer mais c’est bien son père en devenir qui doucement lui ouvrira les portes de son univers. Evidemment, Peter et Arlo vont s’ouvrir l’un à l’autre et

le fils va éveiller chez son futur papa une certaine conscience. On vous avait dit que ce serait balisé ! Nonobstant, le déroulé est d’un naturel confondant, conférant à son œuvre un impact émotionnel aussi désarmant que réel.

Et là réside la première réussite d’une fiction qui s’ancre dans le milieu du clubbing et de la communauté queer. Il y a une vérité qui transpire de chaque personnage; entre acteurs professionnels et vraies figures queer new-yorkaises, chacun est à sa place. La justesse des dialogues, qui utilisent le jargon de la nuit underground, tape au bon endroit sans jamais se vautrer dans un vocable d’auteur. Chaque mot nourrit, sans l’air d’y toucher, l’ensemble du propos ou la caractérisation des protagonistes.

Deuxième réussite majeure, la bienveillance qui embrasse le film! La relation que va devoir tisser Peter (Jordan Firstman) avec son fils Arlo (Reggie Absolom) naît sous cet auspice. Ce maître-mot qui emballe quasiment l’entièreté des interactions. Et que cela fait du bien de voir un récit qui avance en douceur et protection tout en n’occultant jamais les accros.

Troisième réussite, la mise en image, la collaboration entre Jordan Firstman (qui a débuté sur Instagram avant un passage en télé et une prestation très explicite dans ROTTING IN THE SUN) et le directeur photo, Adam Newport-Berra (les séries THE BEAR, EUPHORIA, THE STUDIO) fait des merveilles. Tourné avec les chutes 35 mm de THE ODYSSEY (merci Kodak), CLUB KID a une belle patine seventies dont les couleurs auraient été poussées. Il en résulte que New York devient un personnage qui influe sur tous et le vocabulaire image dans les scènes de dialogue est vivifiant. Pas de champ/contre-champ, mais une flopée de variations de cadrage dans les échanges qui mettent du baume au cœur de tout cinéphile. Et la bande son est ad hoc, cela va sans dire!

Et évidemment, reste la cerise sur le gâteau ou le feu de Bengale sur la bouteille de champagne. C’est cette émotion qui vous étreint à certains moments. Non feinte, non manipulée, non forcée par un appui musical ou une larme au coin d’un œil; non, le trouble émane de la sincérité globale du film, de son propos, de ces acteurs, de la fragilité de l’ensemble. Les écueils jalonnent toute cette histoire qu’on a vue maintes fois galvaudée pour ne pas dire piétinée par des faiseurs pachydermiques. Ici, tout est au diapason, sans fausse manipulation et aujourd’hui, c’est chose précieuse!

Quelle année pour le cinéma US indépendant!! Entre les Curry Baker (OBSESSION), Kane Pearsons (BACKROOMS) et Jordan Firstman, les réalisateurs issus des réseaux dits sociaux mettent une vitesse au reste de la production ricaine et (a-)dressent leur majeur à tous les exécutives dirigistes des gros studios!

Un vent de liberté totalement salutaire souffle sur la production indépendante et chamboule tout sur son passage! Viva la noche!