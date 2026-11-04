Notre critique:

On l’attendait avec impatience et on n’a pas été déçu! WILD HORSE NINE mérite le détour!

En suivant 2 agents de la CIA, l’un, désillusionné et en fin de carrière, qui commence à perdre la boule et qui veut écrire ses mémoires, et l’autre un plus jeune, tueur très efficace souvent attaché aux basses oeuvres de l’agence, le film ne fait pas dans la dentelle. Critique acerbe des actions de la CIA dans le monde, depuis les opérations au Guatémala en passant par l’assassinat de Kennedy, la CIA est clairement la tête de turc du récit écrit et réalisé par Martin McDonagh à qui l’on devait déjà des petites merveilles comme THE BANSHEES OF INISHERIN ou THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI.

Mais le clou du film reste le duo Lee et Chris qui fonctionne à merveille. Mettre ces deux protagonistes permet de réaliser un véritable buddy-movie savoureux dans lequel le couple d’acteurs Sam Rockwell et John Malkovich se donnent à fond. Malkovich compose un personnage complètement désillusionné, en fin de carrière, qui a été autrefois un tueur redoutable de la CIA et dont sa hiérarchie craint une publication de ses mémoires.

A la fois délirant et réaliste sur les opérations de la CIA dans le monde, Chris est donc une épine dans le pied de son supérieur MJ, interprété par Steve Buscemi. Quant à Rockwell, ami fidèle qui doit accompagner Chris partout pour récupérer ses mémoires avant qu’il ne les publie, compose un personnage subtil aussi touchant qu’imprévisible.

Le scénario est d’une très grande finesse, chaque détail du récit sert, à un moment ou un autre, une narration sans faille tandis que les dialogues savoureux entre cynisme et humour pur sont des petits chefs d’oeuvre de ce qui se fait de mieux sur le marché. On rit énormément, les anecdotes sont innombrables mais l’histoire ne manque évidemment pas de nous rappeler que la CIA a contribué à renverser des gouvernements et à en mettre d’autres en place (et pas toujours les meilleurs d’ailleurs!).

Au vu de tout cela, il n’est donc pas étonnant du tout que John Malkovich ait obtenu un prix d’interprétation à la 83e Mostra de Venise! Amplement mérité!