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En 1943. Jean Moulin revient de Londres avec la mission de fédérer les différents groupe sd ela Résistance française pour faciliter le débarquement des alliés en Normandie…

Notre critique:

Après avoir vu Jean Moulin en présence de De Gaulle dans LA BATAILLE DE GAULLE, MOULIN se penche sur cet épisode capital de la Guerre 40-45, l’unification des réseaux de résistance français sous la houlette de Jean-Moulin. Mais le film va plus loin et se concentre surtout sur l’arrestation de Jena Moulin par Klaus Barbie et la confrontation qui va s’ensuivre dans un jeu terrible du chat et de la souris.

Cette façon d’aborder cet épisode est clairement une des forces du film mais c’est loin d’être la seule. L’économie des dialogues ainsi qu’une mise en scène sobre et directe renforce le propos d’une fiction qui se veut très réaliste et très factuelle. Enfin, le jeu des acteurs, et particulièrement celui de Gilles Lellouche dans le rôle titre, est également un des facteurs de la qualité du film à dépeindre une période d’immense incertitude dans la Résistance Française d’une façon la plus proche possible de la vérité historique.

Si la mise en scène de László Nemes (SON OF SAUL, ORPHELIN) est plutôt bonne, la linéarité du récit peut rendre un peu trop âpre émotionnellement l’ensemble du film. Il y a bien concordance entre le sang froid de Moulin et la forme et le fond du film mais l’on a presque du mal à imaginer une telle maîtrise de soi puisse exister dans un seul homme.

La confrontation – on s’en doute – tournera bien vite à la torture tant morale que physique, Moulin résistant et Barbie se faisant bourreau impitoyable. Sur le fond historique des étapes de l’arrestation de Moulin et des confrontations qui s’ensuivent, d’aucuns glaneront des infos à gauche et à droite mais le film se centrant sur le rapport entre Moulin et Barbie, le conflit de personnes est le plus important. Enfin, le final ne lèvera pas le voile sur le mystère de la mort de Moulin (on n’a jamais retrouvé son corps) et s’arrête sur ce que l’on connaît de sa fin.

MOULIN est un film intéressant, toujours pas celui du grand retour de László Nemes, mais qui apporte clairement quelque chose sur une des histoires majeures de la Résistance Française en proposant une fiction crédible et bien menée tant sur le scénario que sur les interprètes.