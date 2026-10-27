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Juliette arrive sur son lieu de travail. C’est une femme libre, sans attaches mais accro à son travail…

Notre critique:

Robert Guédiguian est un réalisateur attachant. Depuis son MARIUS ET JEANNETTE en 1997, il n’a eu de cesse de faire des films où l’humanité est au premier plan. Jouant sur un cinéma direct, très premier degré, Guédiguian réussit à imposer un style. Parfois naïf mais toujours dans l’émotion, son cinéma est social et politique bien sûr.

Avec son UNE FEMME AUJOURD’HUI présenté à Venise en 2026 dans la section Giornate degli Autori (et récompensé par le Label Europa Cinemas Award), il montre une fois de plus toutes les qualités de son cinéma. Le revers de la médaille est aussi présent forcément: parfois les situations semblent tomber abruptement dans le récit. Ses personnages sont parfois hors sol (comme ce voisin voyeur et gentil à la fois, joué par Jean-Pierre Darroussin).

L’actrice Marilou Aussilloux est donc cette Juliette, femme d’aujourd’hui, une employée dans une boite de finance où elle gère les fusions/acquisitions. Inutile de dire qu’elle est sure d’elle et qu’elle sait rabattre le caquet de ses collègues masculins qui se montrent un peu trop pressants. Jusqu’au jour où après une fête, rien ne se passe comme prévu avec Hervé, un de ses collègues. Et là son monde bascule, elle se remet en question.

C’est peut-être à ce moment-là précis de la remise en question de Juliette que le cinéma de Guédiguian montre ses limites: comment cet « executive woman » peut-elle basculer comme cela sans se battre jusqu’au bout? Comment sombre-t-elle sans reprendre son destin en main?

Heureusement, à nouveau, la sensibilité et les émotions véhiculées par le récit permettent au réalisateur marseillais de nous faire croire à cette histoire et de nous embarquer quand même dans les choix de Juliette. C’est ça aussi le miracle du cinéma de nous emporter dans des chemins où parfois la raison du spectateur refuse d’aller.