Dans une vieille demeure, un jeune homme sort de sa chambre sur la terrasse à moitié nu et soudain se jette du haut du balcon un engrenage dans sa main…

Notre critique:

136 décors, 231 marionnettes physiques, près de 16 ans de travail (l’adaptation des histoires de Colin Melody avait été annoncé dès septembre 2011)! On connaissait déjà les studios Laika pour leur remarquable travail sur CORALINE mais cette fois-ci, ils se sont surpassés!

L’histoire est plutôt simple: une jeune adolescente, Prue, part promener son petit frère Mac alors que ses parents sont absents et qu’ils lui avaient expressément demandés de ne pas sortir avec son frère. Alors qu’ils se promènent en ville, une nuée de corbeaux noirs enlèvent Mac sous le regard de Prue et de son ami Curtis. Prue et Curtis les suivent jusqu’à l’orée d’une forêt étrange.

Animé en stop-motion, WILDWOOD est, selon son réalisateur Travis Knight, (KUBO, MISSING LINK le film le plus difficile qu’ait jamais fait le studio. Pour réussir à avoir des visages de marionnettes aussi mobiles, les animateurs sont imprimés ceux-ci sur une imprimante 3D et les ont adapté à chaque situation. Un travail d’orfèvre pour un film dont la qualité technique pourrait presque parfois éclipser un scénario plus traditionnel.

On ne boudera cependant pas ce conte qui reste digne de la magie et de la sorcellerie des contes de notre enfance et nous entraînera dans le monde fabuleux de la forêt de Wildwood, un monde où la Nature joue un rôles prépondérant ce qui met clairement le film en phase avec nos préoccupations écologiques du moment.

WILDWOOD dispose d’un univers sophistiqué, complexe qui pourrait très bien faire un superbe jeu d’aventure! De par son univers adulte et souvent très noir, WILDWOOD n’est clairement pas destiné aux jeunes enfants en dessous de 10-12 ans d’âge.