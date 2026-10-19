Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

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Une campagne sombre et étrange. Dans une ferme, les moutons se réveillent, ressemblent plus à des zombies qu’à des moutons et entament un pas de danse façon Thriller de Micheal Jackson…

Notre critique:

On sait bien que lorsqu’un vétérinaire s’approche des animaux, ils ont tous peur. C’est aussi le cas quand la charmante vétérinaire du coin vient voir les animaux de la ferme. Mais la vétérinaire a aussi un crush pour le fermier…

C’est le point de départ du nouveau film du studio Aardman, studio à qui l’on doit non seulement la franchise des Shaun le mouton mais aussi celle des Wallace et Gromit et des Chicken Run. Cet épisode est le 3e de la série des Shaun le mouton (SHAUN THE SHEEP MOVIE, A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON). Si la surprise n’est évidemment plus de mise, à la fois pour l’animation en stop motion et pour l’histoire de cette bande de moutons un peu farfelue, dirigée par Shaun, le savoir-faire de ce studio incroyable reste entier.

Ce qui fait le succès de ce studio sont des traits de génie dans de nombreux domaines: une animation en stop motion hors pair, des décors détaillés en miniature tellement réalistes, des références à des films, des personnages ou enfin des musiques célèbres (Frankenstein, le yéti, Thriller de Michael Jackson, psychose, etc), des personnages tous plus attachants les uns que les autres et un humour absolument débridé.

Bien sûr, on pourra éventuellement reprocher que tout cela tourne finalement un peu en rond mais pourquoi bouderait ces petits bijoux dans un monde où l’imagination et le savoir faire artistique font de plus en plus cruellement défaut?