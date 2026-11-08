Une grosse demeure en pleine campagne. Alystair, un jeune homme est sorti hors de sa chambre pour rejoindre ses amis. Il est candidat pour rentrer à l’Ordre Pourpre, un ordre ancestrale et très fermé… 5 candidats sont en lice, et seuls 3 rentreont dans l’ordre.

Notre critique:

Un slasher belge et francophone? Est-ce possible? Bon, bien sûr il y a Fabrice Du Welz, Hélène Cattet & Bruno Forzani ou encore Michel Blanchart (NIGHT CALL). Mais il est clair que le film de genre en belgique francophone est plutôt rarissime. Et voici donc L’ORDRE POURPRE réalisé et scénarisé par l’acteur/réalisateur Thomas Ancora qui avoue ne pas être fan de films gore, de thriller ou d’horreur.

Et quand on n’est pas fan et que l’on veut rendre hommage, on essaye en général d’imiter le plus possible les films que l’on a pu voir dans sa jeunesse (SCREAM, SOUVIENS-TOI… L’ETE DERNIER et bien d’autres encore). C’est ce que fait ici Thomas Ancora en s’appropriant les codes de l’horreur sans hélas jamais les transcender ni les réinventer. Le film manque de rythme et les dialogues un peu plats ne font qu’accentuer cette impression.

L’horreur reste très en deçà des slashers dont L’ORDRE POURPRE se revendique. Les scènes d’horreur sont minimalistes et ne risquent pas de faire frémir grand monde. Coté casting, on mettra en avant Mentissa, la chanteuse révélée par The Voice, dont c’est le premier rôle. Elle s’en sort plutôt bien au vu des situations dans lesquels se trouvent son personnage. Amusant également de trouver la fille d’Axelle Red, Janelle Vanes dans le rôle principal d’Eléonore.

Globalement donc, L’ORDRE POURPRE n’est hélas pas à la hauteur de sa volonté d’hommage ou tout simplement de clin d’oeil au monde des slashers.