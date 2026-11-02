Notre critique:

Troisième sélection au Festival de Cannes pour Lukas Dhont, COWARD a remporté le prix d’interprétation masculine (pour les 2 interprètes principaux masculins) et le prix du Cinéma Positif. Il était donc attendu avec impatience en salle! Après GIRL, Caméra d’Or en 2018, CLOSE, Grand Prix en 2022 et nommé à l’Oscar, on peut dire que Lukas Dhont a la baraka!

Film de guerre atypique, dans le sens où il aborde des thématiques comme l’homosexualité ou le divertissement travesti en temps de guerre, se rapprochant ainsi de film comme MOFFIE ou THE INSPECTION (homosexualité) et même LA GRANDE ILLUSION de Jean Renoir (soldats travestis), COWARD a été co-écrit avec le scénariste Angelo Tijssens (qui avait écrit aussi GIRL et CLOSE) sur une durée d’environ 3 ans. Ils se sont tous les 2 inspirés d’archives de Guerre à l’Imperial War Museum de Londres. Et cela se ressent dans le côté réaliste du récit même si par ailleurs le film n’évite pas quelques répétitions et un peu trop d’emphase dans son récit.

COWARD, c’est avant tout une histoire simple basée sur des personnages complexes, très riches qui transcendent le récit. Pierre est un taiseux, un observateur et un analyste qui veut faire ses preuves au combat. Il rencontre Francis Lambert, un tailleur et un rêveur. Ce dernier a la difficile tâche de remonter le moral des troupes. Pierre devient très vite fasciné par Francis et se décide à faire partie de la troupe qui va monter un spectacle pour les troupes sur le front.

La mise en scène est plutôt bien maîtrisée: on sent que Dhont prend de la bouteille et parvient à effacer ses erreurs de jeunesse. Très inspiré par James Ensor (interview dans Elle Belgique), il a mêlé couleurs et macabre pour les scènes d’hopitaux notamment. Côté casting, comme à son habitude, le réalisateur flamand a recruté ses interprètes dans des endroits inhabituels, lors d’un casting dans une école d’architecture des jardins (Emmanuel Macchia), tandis que Valentin Campagne était à l’aise à l’idée d’improviser une performance sur une table devant 150 personnes!

COWARD n’a pas fini sa carrière de films multi-récompensé puisque il concourra pour la Belgique aux Oscar 2027… A suivre donc.