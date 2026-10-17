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Notre critique:

On avait senti monter la ferveur depuis Cannes. Un vrombissement sourd qui nous promettait une œuvre unique, voire historique. Et ils avaient raison. NOTRE SALUT est un immense film, qui hantera les mémoires non pas par force de démonstration ostentatoire, mais par toutes les richesses thématiques abordées de ci de là pendant un peu moins de trois heures.

Il y a la Grande Histoire, celle connue de tous. Il y a les chemins de traverses, régulièrement visités par les cinéastes. Et puis, il y a les sentiers minuscules qui bordent les routes qui sans bruit et tout en délicatesse vous fracassent par leur acuité. NOTRE SALUT est de ce tonneau.

Emmanuel Marre s’est penché sur son passé familial et s’est s’inspiré de la correspondance épistolaire que ses arrières grands-parents (Henri & Paulette Marre) entretenaient pour construire sa trame. Celle d’un petit gars effacé, à l’abri qu’il lui arrive quoique ce soit d’exceptionnel. Un paumé dans sa vie tant professionnelle qu’affective atteint de la maladie de la reconnaissance. Et cet obsédé managérial va modestement trouver sa place dans la société en rejoignant le clan des pétainistes après la débâcle au cœur du régime de Vichy.

Sans étalage forcé, sans frasque et sans l’opulence insalubre de la collaboration glamourisée, le film nous donne à vivre le quotidien d’un homme totalement moyen. Un homme qui tend à devenir quelqu’un. Un petit chef sans trop d’ambition mais suffisamment pour monter dans les rouages nébuleux d’une collaboration sournoise ourdie par une certaine France trop conciliante envers un envahisseur qui n’en demandait pas tant. Swann Arlaud est tout simplement épatant! Conférant à son personnage, une humanité crasse : celle qu’on déteste, tout autant compréhensible que répréhensible…

D’un ours de départ de plus de 6 heures, Marre et son monteur, Nicolas Rumpl, ont littéralement tissé un ouvrage de 2 heures 40 exigeant un investissement du spectateur. Le résultat d’une densité folle, fourmille de détails qui soulignent l’abondance des thématiques abordées. Ici la forme fait le font, les dialogues improvisés, capturés sur le vif par une caméra aux aguets, sont assemblés comme autant de moments de vie. L’impression de véracité des dialogues improvisés et des situations est telle qu’elle temporise le côté abrupte de la narration.

A coup de scénettes non dénuées d’humour, le cinéaste dessine le profil d’une normalité qui entre dans le rang d’une société grise, pas résistance mais pas (encore) tout à fait collaborationniste… Et comment par souci de bien faire, le bon petit fonctionnaire, devient imperceptiblement un bon petit collabo… Hormis ce constat glaçant, parce que presque naturel, la force du récit de Marre est de nous renvoyer en pleine poire la société du jour. NOTRE SALUT brode, noue les liens avec notre quotidien. Celui – effrayant – que l’on peut constater tous les jours… Et le frisson de nous gagner.

Ici, l’idéologie du pragmatisme se conjugue sur le mode économique. Le management doit uniquement renforcer l’efficacité. Que ce soit par la création de tableau (xls) pour leur faire dire ce que l’on désire, par l’engagement d’une personne incompétente pour se protéger et asseoir un peu plus son petit pouvoir, par la réussite sociale comme une réussite familiale, par des petits arrangements comptables pour couvrir l’horreur…

Il y a pléthore de fragments extrêmement subtils pour dépeindre le hier d’aujourd’hui ou vice-versa. La mise en scène, elle, dynamite les codes; aucun champs/contre-champs dans les dialogues. L’éclairage est d’appoint et non préparé. Tout est vivifiant et renforce la modernité folle du propos. Une modernité accentuée par l’usage de 3 morceaux pop des années 80 nous tendant la main pour comprendre un état d’esprit, appréhender un milieu qui n’avait absolument aucune conscience de la portée de ses actes. Sans avoir notre recul sur l’Histoire, ces gens existaient sans savoir… Et le récit de les mettre progressivement face à leurs méfaits. Et de sauver certains personnages qui refuseront d’aller plus loin.

NOTRE SALUT n’oublie pas d’être également un grand film sur le couple. A coup de missives enamourées ou amères de reproches, Paulette (formidable Sandrine Blancke) alimente le moteur de son petit arriviste de mari. Ce couple en grise garni d’œillères bien accommodantes tente de retrouver un souffle au cœur d’un système qui refoule du goulot.

NOTRE SALUT est de ces œuvres (on le répète, exigeantes) passionnantes à multiples lectures qui grandissent et bonifient avec le temps. Un certain décantage est nécessaire pour prendre sa pleine mesure. Gageons qu’il nourrira les discussions et enrichira ses spectateurs tant il donne matière à penser. Il n’a nul besoin de plusieurs visionnages pour s’ouvrir au spectateur mais les supportera aisément tant ses images sont gorgées de narratif. Et ces quelques lignes sont loin de couvrir tout ce que nous pourrions écrire sur ce monstre de film.

Imposant, libre, mature, vivant, NOTRE SALUT va faire date tant il donne envie de faire, de voir du cinéma. Chapeau bas et merci Monsieur Marre !