Naza

Digger

The Social Reckoning

Primetime

Fausse note

Sanguine

83e Mostra de Venise: le palmarès de la compétition officielle (Venezia 83)

83e Mostra de Venise: Jour J+9

83e Mostra de Venise : Jour J + 8

83e Mostra de Venise : Jour J + 7

83e Mostra de Venise : Jour J + 6

83e Mostra de Venise : Jour J + 5

83e Mostra de Venise : Jour J + 4

83e Mostra de Venise : Jour J + 3

83e Mostra de Venise : Jour J + 2

Festivals

83e Mostra de Venise: le palmarès de la compétition officielle (Venezia 83)

par Eric Van Cutsem

Le jury de VENEZIA 83, présidé par Maggie Gyllenhaal et composé de Kaouther Ben Hania, …

par Eric Van Cutsem

83e Mostra de Venise: Jour J+9

par Eric Van Cutsem

83e Mostra de Venise : Jour J + 8

par Eric Van Cutsem

83e Mostra de Venise : Jour J + 7

par Eric Van Cutsem

83e Mostra de Venise : Jour J + 6

par Eric Van Cutsem
Tout voir

Interviews

Danny Boyle: Masterclass au BIFFF 2025

par Eric Van Cutsem

12 avril 2025. 16h. La salle Ciné 1 du BIFFF au palais 10 du Heysel …

par Eric Van Cutsem

Interview de Jessica Chastain et Michel Franco (MEMORY)

par Thibault van de Werve

Interview de Joséphine Japy (Respire)

par Thibault van de Werve

Interview de Todd Haynes (May December)

par Thibault van de Werve

Interview de Sofia Lesaffre et Zeerak Christopher (Pour vivre heureux)

par Thibault van de Werve
Tout voir

Critiques

Naza

par Eric Van Cutsem

Les massacres perpétués à Gaza par Benjamin Netanyahu et son gouvernement font depuis quelques temps …

par Eric Van Cutsem

Digger

par Eric Van Cutsem

The Social Reckoning

par Eric Van Cutsem

Primetime

par Eric Van Cutsem

Fausse note

par Eric Van Cutsem
Tout voir

Les derniers articles

Chargez plus d'articles