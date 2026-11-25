Russie, 2022. Gleb, chef d’entreprise prospère, vit avec sa femme Galina et leur fils dans une ville de province. Il se retrouve confronté à des problèmes professionnels croissants, dans un monde de plus en plus instable. L’effondrement d’une vie soigneusement construite bascule rapidement dans la violence.

Notre critique:

Orné du Grand Prix au festival de Cannes 2026, MINOTAUR nous emmène dans les dédales d’une société russe à l’orée de la fameuse opération militaire spéciale en Ukraine et à un mal-être domestique à l’issue aussi glauque que fatale.

Gleb est un homme submergé. Dépassé par un pouvoir politique qui lui demande un sacrifice, délaissé par sa femme qu’il sent s’éloigner de plus en plus… Et lui d’agir sans réelle consistance, reculant les ultimatums jusqu’au point de rupture.

Les cadres sont fixes. La présence du metteur en scène transparaît dans chacune de ses mises en place. Tout y est carré, froid, distant, voire intellectualisant. Les dialogues succincts. Les personnages sont (en-)fermés dans leurs statuts (dirigeant, mari, femme) sans réelle ouverture. Tels des entomologistes, nous assistons à la déliquescence lente d’un homme, Gleb. Un petit dirigeant d’entreprise que l’on comprendra au service du pouvoir qui sent la pression monter. Sur un coup de sang, tout va chavirer et notre mari marri trouvera échappatoire grâce à l’instrumentalisation qui l’étouffait.

Le maître d’œuvre de pièces aussi importantes que LEVIATHAN et FAUTE D’AMOUR s’était fait rare ces dernières années. Il lui aura fallu neuf ans pour nous revenir et nous rappeler qu’Andrey Zvyagintsev reste un cinéaste russe tout aussi fascinant qu’exigeant.

Entremêlant petite bourgeoisie, société putrescente, oligarchie manipulatoire, trahison familiale et mythe du minotaure (incapable de se nourrir normalement en dehors de la chair humaine), Zvyagintsev offre de multiples interprétations à ses spectateurs. Cette relecture dépressive de LA FEMME INFIDELE de Claude Chabrol dépeint une société touchée par une gangrène galopante. Cette dernière rogne les restes d’humanité de la classe moyenne plus, situé du bon côté de la barrière. Des nantis qui n’osent plus se révolter ou se parler mais qui jouent avec les figures imposées de la communauté ou du couple dans une tristesse flagrante jusqu’à l’effondrement (de la) moral(e).

Clinique et sans réelle surprise, MINOTAUR est un thriller/drame conjugal léthargique sur fond des années Poutine, au déroulé implacable. Bénéficiant de compositions fascinantes, MINOTAUR fracasse sa litote verbale sur une imagerie parfois pataude… Nous avons connu Zvyagintsev plus subtil…