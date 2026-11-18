Le Dr Seo appelle les secours. Il se vante d’avoir fait une expérience de bio-terrorisme dans le centre commercial Dongwoori, un building/shopping mall où se déroule un congrès…

Notre critique:

Lors d’un congrès, un scientifique fou décide d’infecter un building entier avec un pathogène de sa composition qui permettrait aux êtres humains de communiquer plus facilement entre eux en favorisant une communication collective. Comme d’habitude, les Coréens (et les asiatiques en général) ne s’embarrassent pas d’un pitch vraisemblable ou non, ils plantent le décor, le point de départ et déroulent leur film de bout en bout sans jamais perdre l’idée de base.

COLONY est donc un film d’horreur d’une efficacité redoutable qui joue à fond la carte de son point de départ « favoriser l’intelligence collective chez les humains ». Transformant les humains en sorte de zombies fonctionnant collectivement, le film joue à la fois sur l’horreur du zombie et celle d’une colonie de fourmis surpuissante et très adaptative à son milieu. En voyant le comportement de ces humains amalgamés et le sentiment d’anormalité et d’horreur qui s’en dégagent, on pense à des maîtres japonais du manga comme Junji Ito dont l’imaginaire macabre peuple COLONY.

Bien sûr, le côté zombie fort appuyé affaiblit l’idée de base en donnant au film un air de Walking Dead sous stéroides qui minimise très fort l’impact des idées novatrices présentes dans le scénario. C’est plutôt dommage pour un film qui aurait pu amener une sorte de renouveau à la fois dans les films d’horreur et dans les films de contagion…