Une famille, le mari, la femme et le fils Cheol se rendent à une veillée funéraire. Arrivé sur place, le père décide de rester dans la voiture…

Notre critique:

Depuis quelques années le cinéma coréen (du sud) fait un carton plein chez nous en Belgique mais aussi dans pas mal d’autres pays. Que ce soit dans le polar sombre, le thriller, l’action pure, le fantastique et même jusque dans les séries, la Corée réussit à proposer des scénarios originaux, intelligents, mêlant souvent habilement des thématiques très diverses dans un même film.

Lion d’Argent à la Mostra de Venise en 2026, POSSIBLE LOVE (titre original: Ga-neung-han sa-rang) est une parfaite illustration que l’on doit à l’immense talent du réalisateur de SHI (2010) ou de BEONING (2018), Lee Chang-dong. Ce dernier comme à son habitude pose lentement mais sûrement ses personnages, les ancrant ici dans leurs deux classes sociales (la classe ouvrière face à la classe bourgeoise et très aisée). Le réalisateur ne laisse planer aucun doute, il y a bien une différence fondamentale énorme entre cette famille ouvrière mise à mal par des licenciements massifs et brutaux par de grosses entreprises et la classe dirigeante dont fait partie cette réalisatrice de documentaire qui veut axer son travail sur ce que subit la classe ouvrière.

Dès le départ, on sent que tout est faussé. Ye-Ji, la réalisatrice a beau être enjouée et vouloir faire un documentaire sur ce mouvement de licenciements et ses implications, elle veut aussi et surtout faire une oeuvre documentaire qui la mette en avant. Mi-Hok, la femme de Ho-Seok qui vient d’être licencié et ne parvient pas à s’en remettre, le sent bien. Elle voit cette richesse qui s’étale (les chemisiers, le sac de Ye-Ji, la porche de Sang-Woo, le mari de Ye-Ji). Tout transpire la différence. Et l’amitié qu’essaie de faire naître Ye-Ji entre leurs 2 couples s’avèrera une illusion de plus dans un monde dont les différentes classes ont coupé les ponts depuis longtemps.

Inspiré de la suite de la répression brutale, en 2009, de la grève de 77 jours chez SsangYong Motor (renommée « SP Heavy Industries » dans le film) contre des suppressions d’emplois massives (même si Lee Chang-dong ne le confirme pas), POSSIBLE LOVE a eu une longue gestation. Le réalisateur avait abandonné le projet après la série de suicides qui avaient suivi cette répression. Il s’interrogeait sur le droit de raconter cette histoire.

Le jeu des acteurs favorise une empathie avec les personnages et ce sont ces mêmes personnages qui vont générer leur propre histoire grâce au talent de conteur et de metteur en scène de Lee Chang-dong. Tout coule de source dans ces huis-clos, une réflexion, un geste, un non-dit entrainera une réaction inévitable donnant toute sa force à cette histoire ô combien actuelle!

Choisi par la Corée pour l’Oscar du Meilleur Film International pour la cérémonie de 2027, POSSIBLE LOVE est à voir absolument et faute d’une sortie cinéma chez nous, il vous faudra vous contenter de le voir sur Netflix…