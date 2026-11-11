Godzilla Minus Zero

1949. Matsumoto City. Des gens fuient de toutes parts dans la ville tentant d’échapper au monstre qui les poursuit… Cette fois-ci, ce n’est pas Godzilla mais Ghidorah, une sorte d’hybride, qui détruit la ville.

Notre critique:

Suite directe de GODZILLA MINUS ONE (2023), GOZILLA MINUS ZERO commence donc après la mort présumée de Godzilla et démarre sur une destruction d’une partie de la ville de Matsumoto par un nouveau monstre (Ghidorah) qui semble aussi terrible que Godzilla, voire plus. C’est aussi le 39e film de la franchise, signé une fois de plus par Takashi Yamazaki qui est non seulement réalisateur mais aussi scénariste et superviseur des effets spéciaux

Le film fait directement référence à Hiroshima et Nagasaki, et reprend des idées du GODZILLA original de 1954. Dans le film, Godzilla représente l’horreur nucléaire, et Ghidorah une catastrophe naturelle : il évoque les typhons de l’après-guerre qui ont retardé la reconstruction du Japon. Cette métaphore est particulièrement évidente lors de la venue de Ghidorah sur les ruines en reconstruction de Ginza à Tokyo, là où avait eu lieu le combat contre Godzilla.

Bourré d’effets visuels impressionnants, notamment lors de la bataille finale, GODZILLA MINUS ZÉRO est autant un spectacle visuel qu’une fable sur les suites des bombes au Japon en 1945. Film de rencontre entre deux monstres du cinéma japonais, ce Godzilla s’apparente plus dans son fond au film de 2001 de Shūsuke Kaneko (GODZILLA, MOYHRA AND KING GHIDORAH: GIANT MONSTERS ALL-OUT ATTACK) qu’à son prédécesseur direct GODZILLA MINUS ONE.

Si GODZILLA MINUS ONE a été une belle surprise au Japon où il a, le premier jour de sa sortie, dépassé de plus de 200% les résultats de GODZILLA MINUS ONE, il est étrange de remarquer le peu d’entrain que le distributeur en Belgique met à faire une quelconque publicité pour le film, privant même la presse d’une vision. Dommage, d’autant que le film est plutôt réussi!