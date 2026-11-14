Léonard Landry est dans les toilettes d’une boite de nuit en train de téléphoner et de se faire une ligne de coke sur son écran de téléphone…

Notre critique:

Léonard Landry est un avocat speedé qui fait une overdose en plein plaidoyer. De quoi démarrer sur les chapeaux de roue pour UN BON AVOCAT qui ne va pas lâcher la tension jsuqu’au final. On a l’impression d’assister à une version de L’HOMME PRESSÉ sous cocaïne. Vous l’aurez compris, le titre est à la fois ironique et révélateur de ce qu’aurait pu être un vrai bon avocat si Léonard n’était pas addict à tous les substances nocives imaginables.

C’est Laurent Lafitte (NOUS FINIRONS ENSEMBLE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH’) qui interprète ce bon avocat alcoolique, drogué, magouilleur. Comme d’habitude, Lafitte excelle dans les rôles à transformation et celui-ci est particulièrement demandeur. Il parvient à rendre crédible un personnage qui, sur le papier, l’est vraiment très peu. Bien sûr, cela n’empêche pas d’avoir comme personnage principal un type qui génère très peu d’empathie auprès du spectateur moyen. A ses côtés, Anthony Bajon joue le fidèle stagiaire prêt à tout endosser pour son mentor même les pires compromissions jusqu’au jour où…

Cependant, si UN BON AVOCAT tient le rythme pendant près de 2 heures, c’est hélas par une suite de rebondissements qui tiennent plus de l’invraisemblable et du deus ex machina que de la qualité du scénario. A vouloir trop en faire et à mettre son anti-héros sans dessus dessous, Tristan Séguéla et ses scénaristes parsèment leur scénario de nombreux trous sous le couvert d’un film où frénésie rime avec thriller.

Au final, UN BON AVOCAT, présenté à Venise en septembre 2026, est un buddy movie Netflix (sorti uniquement sur la plateforme de streaming) qui fonctionne plutôt bien si on oublie les invraisemblances qui émaillent l’ensemble!