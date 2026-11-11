Dans le village reculé de Hope Harbor, près de la zone démilitarisée en Corée du Sud, le chef de la police local, Bum-seok, et la jeune recrue, Sung-ae, sont appelés pour enquêter sur des phénomènes étranges : des mutilations de bétail, des ravages inexplicables et des communications coupées…

Notre critique:

N’en déplaise à certains, le blockbuster tel qu’on le connaît n’est et ne sera plus l’apanage de l’industrie américaine. On pourrait pérorer sur les deux derniers MAD MAX (sont-ils des productions US ou Australiennes ?), mais point de discussion devant les ébouriffants RRR de S.S.Radhjamouli ou en encore de ce HOPE de Na Hong-Jin. En dehors de l’Amérique, il y a un nouveau cinéma d’action qui secoue la planète cinéphile ! Qu’il soit tamoul ou coréen, l’action grand public n’a jamais été aussi bien valorisée visuellement !

C’est peu dire qu’on attendait le quatrième méfait de Na Hong-Jin avec impatience. Ses trois précédents métrages nous avaient déjà revigorés: THE CHASER (thriller poisseux), THE MURDERER (thriller d’action brutal) et THE STRANGERS (enquête paranormale et revisite de L’EXORCISTE). Chacun dans sa catégorie l’avait dynamité de l’intérieur. 10 ans après son dernier rejeton, Il en va de même avec HOPE.

Découpé en trois actes bien distincts, HOPE est un grand spectacle roboratif à outrance : deux gros chapitres d’action et un entre-deux plus posé, explicatif, décalé et non dénué d’un humour potache.

En voilà, un chaos savamment orchestré qui n’a de cesse d’empiler les couches. La caméra est toujours mobile. Les cadrages, eux, sont toujours stimulants. Ainsi l’oeilleton ne décolle jamais de ses protagonistes, adaptant et partageant leurs points de vue. De là, frustration, empathie et suspense nous prennent en otage.

La mise en images est savoureuse, tant elle (se) joue avec les attentes du spectateur. L’utilisation du format 2,39 est absolument magistrale. Les cadres fourmillent de détails; les valeurs de plans sont toujours signifiants et leur durée décuple le plaisir. Le montage n’est pas en reste parce qu’aucun sur-découpage ne dynamise l’action, l’action est à l’image devant les objectifs… Et quel pied pour les amateurs !

La grammaire ciné est totalement jubilatoire même si l’on pourrait arguer un côté répétitif dans certaines figures imposées du genre (type attaque de boss dans un jeu vidéo où l’on doit répéter plusieurs fois une action avant de terrasser un vilain pas beau). Na Hong-Join étire l’action, explose les curseurs et pousse l’ensemble à un degré démentiel. On ne peut qu’être ébahi par sa gestion de l’espace et par l’énergie kinétique qui en résulte.

D’aucuns gloseront sur le côté hop pot coréen du film. Certes, le recyclage va bon train en se gargarisant de pans entiers de l’histoire américaine du cinéma d’action et de science-fiction : on ne compte pas les emprunts que ce soit X-FILES, ALIEN, PREDATOR, E.T., les jeux vidéo et de toute une imagerie issue de la culture populaire… Si le résultat est vibrant, il n’en est pas dénué de quelques écueils. Ainsi l’intégration des effets spéciaux dans l’univers urbain est assez aléatoire au contraire de ceux utilisés dans l’environnement forestier. De même, les personnages sont un peu archétypaux; ils trouvent profondeur uniquement dans leurs actions. L’histoire, un peu famélique, trouve, elle, un nouvel essor dans les 10 dernières minutes lors d’une mise en place tardive et dispensable (!) qui ouvre à la fois des perspectives et donne substance et politique au déroulé. Avouons que c’est aussi la partie la plus grasse du film et que le densité apporté n’en vaut pas la chandelle.

Bref, on pourrait s’amuser à cocher les plus et les moins. Ce serait passer à côté des vrais enjeux et réussites de HOPE. HOPE rebat les cartes, marche sur les plates-bandes d’une industrie qui a perdu son savoir-faire et en profite pour lui remonter les bretelles d’impériale manière !

Imprévisible, chaotique, monstrueux, un mariage improbable et flamboyant entre polar, science-fiction, horreur, western, humour (coréen, bien sûr !). En voilà une œuvre rapide et furieuse ! Bref une dinguerie virtuose à voir obligatoirement sur grand écran ! Totalement épastrouillant !