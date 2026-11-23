Stan, trentenaire d’origine modeste, rencontre pour la première fois la famille de sa petite amie Cléo. Il découvre alors la tradition familiale : à chaque anniversaire de France, l’impressionnante maîtresse de maison, on lance une partie de Trivial Pursuit©. Il sait qu’il n’a aucune chance face à ces amoureux de la culture, mais il n’a pas le choix : toute la famille doit participer, sans exception.

Notre critique:

Dans la famille des comédies de huis-clos (LE DÎNER DE CONS, LE JEU, LE PRENOM…), je demande CAMEMBERT, soit un jeu de massacre en bon et due forme sur fond de lutte des classes. Aujourd’hui, à l’heure des cryptomonnaies et du drop-shipping, les différences de classe ne tournent plus autour de l’argent et du paraître facile, mais bien autour de la culture, de ce qu’on en fait et de comment on l’utilise.

Matthieu Rumani et Nicolas Slomka (le tandem derrière la mordante série CULTE) troussent, ici, un scénario gentiment grinçant répondant à tous les canons de la production TF1 du dimanche soir… Évidemment, si la chaîne est productrice, il vaut mieux répondre à ses attentes (!). Ainsi la structure est balisée, la fin connue… qu’importe le flacon si l’on a l’ivresse. Soit.

Cette comédie familiale chorale a nécessité 5 ans de mise sur page et 29 versions (!!!). En prenant le jeu le plus injuste qui soit, le Trivial Pursuit, les deux comparses tapent là où ça fait mal. Avec le Trivial – le jeu le plus anti-social qui soit, on connaît ou pas ! Dépendant de la question, si on n’a pas idée de la réponse, on passe pour un con. Et le duo équilibre au mieux la présence de ses nombreux protagonistes autour du plateau. Des personnages assez typés pour ne pas dire caricaturaux mais avec la profondeur suffisante pour qu’ils puissent exister. Ainsi, la famille d’accueil de Stan pour un soir déroule son cortège de troubles et non-dits familiaux…

Ce type de vaudeville avec les entrées et les sorties de champ, et sa farandole de répliques doit répondre à des critères bien précis. Pas le droit à l’erreur. Chaque mot doit toucher sa cible. Et la rythmique doit suivre. Mmm. C’est là que le bât blesse. En fortifiant ses personnages, certains dialogues perdent de leur causticité et le tempo a de temps à autre du mal à être imposé. Il y avait pourtant matière à lâcher les chevaux et pousser encore plus loin l’ensemble, quitte à reculer son heure de programmation sur TF1 ; bref, en faire un film du 22h30 et non un prime time.

Reste que, cela fait-il un film de cinéma ? Oui et non. Si la photo est plutôt convaincante, la réalisation, elle, traîne un peu la patte. Les informations ne transitent que par l’oral (à une exception près !). Avec 8 personnages autour d’une table, dans le registre de la comédie, gros plans et réactions s’entrecoupent, se répondent, les plans de couverture se multiplient… et on n’échappe pas au film de monteur. C’est l’assemblage qui donne toute la dynamique du récit. Derechef, le montage est prisonnier du scénario et a donc beaucoup de mal à doser et choisir entre règlement de comptes et épaisseur des joueurs autour de la table ; entre la réplique assassine et la substance qui donne corps, aucun choix n’est fait. Et ça et là, il y a quelques bâillements narratifs.

Au milieu de cette flopée de situations plus ou moins cruelles, surnagent quelques saillies et des comédiens qui ne déméritent pas. Pointons les performances de Panayotis Pascot et Alex Lutz qui s’en sortent avec les honneurs. Guillermo Guiz tire son épingle du jeu et Kristin Scott Thomas, en matriarche tyrannique jusqu’au-boutiste, nous sert encore et toujours la même musique mais sur le mode humoristique.

Sans arriver à la perfection d’un DÎNER DE CONS, CAMEMBERT est un divertissement de bonne facture qui suit à la lettre les règles imposées par son style, sans démériter certes mais sans flamboyance non plus. Il en va de même pour son commentaire attendu sur une certaine culture. Efficace mais trop sage.