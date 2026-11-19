Haymitch est brutalement réveillé par son petit frère, Sid, qui saute sur son lit. C’est l’anniversaire d’Haymitch mais c’est aussi le jour de la Moisson. Pendant ce temps se préparent donc les festivités de 50e Hunger Games et la Moisson pour le 12e District.

Notre critique:

Et si on remontait 24 ans avant l’époque du premier film THE HUNGER GAMES (2012)? Et si, de ce fait-là, on changeait complètement de casting? Et si on faisait une deuxième Expiation pour le 50e anniversaire des Hunger Games? Et si on profitait du livre de Suzan Collins paru en 2025 qui relate ces événements pour faire tout ça? Et si…

… On arrêtait tout simplement de vouloir prolonger une franchise qui a marqué son époque et pas mal d’adolescent.e.s de la Gen Z? Car, soyons honnêtes, les 4 films de base étaient plutôt une belle réussite et avoir voulu lancer une double préquelle, THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES et maintenant ce THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING, était parfaitement dispensable!

Dispensables, car finalement, ces 2 films, hormis le fait de nous faire remonter dans le temps et de voir la jeunesse des héros de la série Hunger Games, ne nous apportent pas grand chose. Les défis restent les mêmes: « rester en vie et s’entretuer tout en essayant d’épargner ceux que l’on aime » devient vite une rengaine fatigante même si on la décline de points de vue différents. Dispensables aussi, car remplacer le casting par un autre casting n’implique pas forcément un renouvellement dans le bon sens. Et si l’on se réjouit de voir Glenn Close nous faire un numéro de momie siliconée, Elle Fanning incarner Effie Trinket jeune ou Kieran Culkin (vu dans la série Succession) nous servir son sourire en coin en Caesar Flickerman, on se réjouit beaucoup moins de voir un Joseph Zada, sans charisme ni diction, prendre le rôle de Woody Harelson jeune et incarné le rôle centrale de cette histoire.

Sixième film de la saga, THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING est réalisé par Francis Lawrence (réalisateur de tous les films à l’exception du premier) et est donc basé sur le livre de Susan Collins correspondant. Si il fallait trouver une divergence d’avec les précédents films et livres, Susan Collins dit que, plutôt que de s’inspirer des jeux du stade antique (gladiateurs et consorts), elle a puisé dans la notion de « soumission implicite » chère au philosophe écossais David Hume pour montrer comme il est simple que quelques personnes puissent gouverner un grand nombre> Le film pourrait sembler donc plus actuel mais cette notion du livre ne passe pas réellement plus dans ce film que les dans les 4 du début de la franchise.

Au final, si l’on peut rapprocher le sujet du film avec celui de THE LONG WALK (du même Francis Lawrence), on est loin de l’efficacité du scénario de celui-ci. Il vaudrait donc mieux, et on l’espère, que cette saga ait fait son temps et laisse place à d’autres sujets dystopiques mieux traités…