Notre critique:

Difficile de ne pas voir dans ce premier long métrage d’Alexandre Smia, montré à la 83e Mostra de Venise, une sorte de copie bon marché de HOUSE OF DYNAMITE de Kathryn Bigelow présenté l’an dernier à Venise tant les 2 sujets sont proches. Le film français, jouant sur le contexte de la guerre Ukraine-Russie et du climat de tension existant en Europe, s’intéresse en effet également à l’escalade possible d’une guerre nucléaire. Mais à la différence du film de Bigelow, la menace vise évidemment l’Europe et la France, seule puissance nucléaire européenne faisant partie de l’OTAN, est au centre de l’escalade possible, comme les USA était au centre du film américain.

La comparaison s’arrête là. Car à côté de la mise en scène dynamique de Bigelow, JUPITER n’oppose que des débats d’idées, des élaborations de concepts et de tendances. Malheureusement pour le film, ces tendances tournent autour d’une seule chose une sur-dramatisation des possibles, une seule vision, celle d’un président qui, juste après avoir été élu, a perdu sa fille. S’est-elle suicidée? Probablement. Pour quelles raisons, on ne le saura pas. Dans tous les cas, est-ce que cela affecte les choix de ce président massif, plus catcheur que politicien ? Probablement.

Au fil du récit, on pourrait même se demander si il n’a pas des tendances suicidaires et aimerait bien emporter l’Europe avec lui dans la tombe tant le film ne débat que d’un point de vue, celui de la guerre. Jamais la diplomatie n’est évoquée sauf par une partie du staff et curieusement par le chef d’état major des armées.

A ce scénario boiteux et qui manque de subtilité s’ajoute aussi un manque de moyens: on accède au centre de commandement « Jupiter » (un simple salle de réunion avec quelques écrans) par des couloirs qui font penser à l’accès aux caves d’un immeuble de banlieue. Et chose très étrange, tout ce qui est règlement dans l’escalade nucléaire semble être balayé d’un revers de main du président balèse.

Et malgré une belle palette d’interprètes, Dominique Blanc, Céline Sallette, André Dussolier, Reda Kateb, le spectateur aura beaucoup de mal à s’identifier à quelque chose dans ce huis-clos étouffant qui sonne faux et ne semble pas beaucoup s’inquiéter des processus qui régulent les actions d’un gouvernement lors d’un processus d’escalade.