Et voilà après 12 jours entièrement consacrés au meilleur du 7e art, le Festival de Cannes 2017 ferme ses portes laissant maintenant le public choisir si oui ou non son palmarès mérite d’être vu.

Or donc le palmarès:

Prix de la Caméra d’Or

JEUNE FEMME de Léonore Seraille

Palme d’or du court-métrage

Mention spéciale du jury: KATTO de Teppo Airaksinen

Palme d’or: XIAO CHENG ER YUE de Qiu Yang

Prix du scénario

Yorgos Lanthimos et Efthymis Filippou pour THE KILLING OF A SACRED DEER

Lynne Ramsay pour YOU WERE NEVER REALLY HERE

Prix du Jury

NELYUBOV de Andrey Zvyagintsev

Prix d’interprétation féminine

Diane Kruger de AUS DEM NICHTS (Fatih Atkin)

Prix d’interprétation masculine

Joaquin Phoenix pour YOU WERE NEVELY HERE

Prix de la mise en scène

Sofia Coppola pour THE BEGUILED

Gand Prix du Jury

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo

Prix du 70e Anniversaire

Nicole Kidman

Palme d’Or

THE SQUARE de Ruben Ostlund