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Services secrets israéliens dans les années 1970. Depuis toujours, les israéliens ont géré les infrastructures palestiniennes pour pouvoir y accéder à n’importe quel moment. Aujourd’hui, c’est encore le cas et cela permet d’espionner les palestiniens…

Notre critique:

Les massacres perpétués à Gaza par Benjamin Netanyahu et son gouvernement font depuis quelques temps déjà la une des journaux dans le monde. Ces tueries de masses organisées et planifiées dans un système complexe d’engrenages de responsabilité ont été dénoncées notamment par les journalistes de The Guardian après que les deux réalisateurs de NAZA en aient pris connaissances au cours des mois qui ont suivi les massacres du 7 octobre par le Hamas.

Ce sont les rouages de cette mécanique bien huilée que Yuval Abraham et Rachel Szor, israéliens, veulent dénoncer avec NAZA, un documentaire au cadre très sobre et statique (les interviews ont lieu de nuit sur les toits des immeubles de Tel Aviv) pour laisser toute la place aux déclarations des différents militaires ou employés des services de renseignement israéliens qui osent dénoncer un système de tuerie de masse.

Naza fait référence à l’acronyme militaire hébreu « nezek agavi » qui signifie « dommage collatéral ». Dans le langage des services de renseignement, c’est un nombre désignant le nombre de victimes civiles jugées acceptables lors d’une frappe aérienne pour atteindre une cible identifiée au préalable dans le cadre de la guerre menée à Gaza en riposte aux attentats du 7 octobre.

Les révélations sont fortes et souvent insupportables tant elles montrent à quel point le gouvernement Netanyahu a intégré des mécaniques autrefois utilisées par les nazis pendant la 2e Guerre Mondiale. Évidemment, on imagine aisément le risque pris tant par les intervieweurs que par les interviewés. Ce qu’ils font est salutaire et contribue sans aucun doute à une reconnaissance mondiale.

Même si cinématographiquement, NAZA est évidemment très pauvre, le sujet est quant à lui de première importance et a remporté le prix du jury de la 83e Mostra de Venise.

Note: Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Benjamin Netnyahu, le film THE BIBI FILES pourrait vous intéresser. Notre critique est ICI.