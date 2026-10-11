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Digger Rockwell, l’homme le plus puissant du monde, se réveille dans son immense demeure à Washington. Sa chatte, Maggie, est à côté de lui et est très malade. A peine levé, il reçoit de nombreux appels de son personnel de maison mais aussi de plusieurs endroits du globe…

Notre critique:

Et si une catastrophe écologique d’ampleur se passait de nos jours simplement à cause des ambitions démesurées de quelques hommes de pouvoir, puissants mais ridicules? C’est ce que pose comme question le nouveau film d’Alejandro G. Iñárritu (THE REVENANT, BIRDMAN, BIUTIFUL), une sorte de satire de notre monde moderne qui court inévitablement à sa perte si il continue d’ignorer les signaux du monde qui l’entoure.

Au vu de ce pitch, on pourrait se dire qu’avec un réalisateur comme celui-là, une histoire parfaitement en phase avec nos problèmes actuels et un casting 3 étoiles, DIGGER devrait être sans conteste LE film de l’année. Mais voilà, c’est sans compter un traitement tarabiscoté (la pièce « Fossil Fools » dans le film censée exposer la réalité/vérité face à la fiction) et un scénario manquant de consistence que ne parvient pas à rattraper une mise en scène trop kitsch à certains moments et trop plates à d’autres.

Si le film en lui-même manque sa cible, Tom Cruise (TOP GUN MAVERICK, les MISSION IMPOSSIBLE) fait sans doute une des meilleures prestations de sa carrière. Il donne corps à la caricature du personnage de Digger, sorte de cliché hyper-réaliste d’un homme puissant et sans scrupule complètement égocentrique. Il réussit aussi à donner vie à ses 2 personnages, Digger le puissant des puissants, et Curtis, l’acteur qui joue Digger. Les autres interprètes sont eux aussi à la hauteur de cette dystopie écologico-tragique.

Au final, le mélange est indigeste et ressemble plus à une suite de sketches qui noient le centre du sujet sous un fatras d’évidence et de clichés sur notre monde. Le film est à la fois la dénonciation des problèmes et l’explication du pourquoi des problèmes (rejeté sur l’ensemble des citoyens) sans pour autant apporter un vrai point de vue. Le plus malheureux est de se dire qu’il y avait pourtant un énorme potentiel pour faire une véritable fable dystopique qui serait une merveilleuse fiction-alerte sur la bêtise de notre humanité.