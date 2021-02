Sooner se mobilise et offre 10 000 abonnements à petit prix aux étudiants de Belgique !

Sooner adapte son offre « Student » et permet aux étudiants de Belgique de découvrir le meilleur du cinéma à petit prix, une offre diversifiée leur donnant une occasion de s’évader dans des films provenant des quatre coins du monde, de plus de 120 pays.

Une offre « Student » solidaire et engagée qui donne accès au catalogue par abonnement de Sooner à un tarif exceptionnel de €3 par mois pendant 3 mois et ce sans engagement. Sooner lancera chaque semaine des collections thématiques autour de 28 pays, 7 grandes villes du monde et des 5 continents, et ce jusqu’à la fin mai, offrant autant d’évasions au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, au Sénégal, au Maroc, en Espagne, au Portugal, et tant d’autres.

Sooner entame également des partenariats avec des cercles d’étudiants, hautes écoles et universités pour mettre en lumière cette initiative auprès des étudiants de Belgique.