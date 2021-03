C’est en 2008 qu’avait été lancée, à l’initiative de 36 producteurs et distributeurs indépendants belges, UniversCiné, plateforme de vidéo à la demande qui souhaitait se démarquer déjà de certaines autres plateformes en présentant le meilleur du cinéma, soit un cinéma pour les plus exigeants des spectateurs comme pour les amateurs d’un divertissement de qualité.

Fort de cette expérience dans le domaine et alors que la pandémie aidée par nos gouvernements clouait la culture dans un lit dont elle n’est toujours pas ressortie, UniversCiné lançait l’année dernière une nouvelle plateforme VOD (Vidéo On Demand) nommée Sooner.

Dans la lignée d’UniversCiné, Sooner propose donc des films de tous les genres et de tous les coins du monde, tout en privilégiant bien sûr toujours la qualité et ce, pour tous les publics. Avec plus de 7000 films (et l’équipe en rajoute chaque semaine de nouveaux), on peut donc considérer que cette plateforme est le plus grand catalogue en ligne de cinéma indépendant en illimité disponible en Belgique.

Si Cinopsis connaissait évidemment UniversCiné (une version pour les professionnels du cinéma existait déjà depuis un petit temps), nous n’avions pas encore eu l’occasion de tester la nouvelle plateforme et donc pas eu l’occasion de dire ce que nous en pensions.

Après avoir passé la partie inscription sur le site https://stream.sooner.be/ durant laquelle il vous faudra choisir votre type d’abonnement et bien sûr entrer votre moyen de paiement:

Formule d’abonnements

Student : €6,99 par mois sur 1 écran

Essentiel : €7,99 par mois, standard sur 1 écran

Family : €9,99 par mois, standard sur 4 écrans simultanément

Premium : €14,99 par mois, abonnement comme Family mais + 3 tickets « nouveautés » par mois

Vous vous retrouverez sur une page présentant les nouveautés concernant votre abonnement ainsi qu’une série de suggestions sous forme de « playlist » (Cinema@Home, Female Filmmakers, Korean Cinema, etc):

L’interface est simple et claire, on ne noie pas de poisson façon Netflix, tout est fait pour mettre en avant les films et rien qu’eux.

4 menus sont disponibles en haut de la page tandis que les playlist, les recommandations se trouvent en bas en plus petits. Il est possible d’explorer le tout par Films, par Genre, par Collections (Red Carpet, Feel Good, BOZAR, Belgian Cinema, etc) ou par la catégorie Kids (enfants).

La navigation est fluide sur l’ensemble du site. On regrettera toutefois ce mélange de français et d’anglais à certains endroits mais ce n’est pas non plus dramatique.

Les collections sont quant à elles vraiment utiles et permettent de se fixer sur d’autres sujet que le genre et le type de public. C’est clairement une bonne idée.

Pour le reste, la simplicité reste de mise sur la gestion du profil et des paramètres mais aussi sur la gestion de sa liste de films sauvegardés, des films en cours de lecture ou des films achetés ou en location…

Côté éclectisme, Sooner est plutôt agréable mêlant de nombreux genres qui satisferont sans doute un large public. Il est à noté cependant que le spectateur visé est clairement plutôt cinéphile et pas spécialement un amoureux du blockbuster de pur divertissement. Mais est-ce un mal puisque pour cela il existe d’autres plateformes tel que Disney+, Amazon Prime, Netflix et consorts?

Pour terminer ce tour d’horizon rapide, nous avons fait une petite sélection d’un top 5 tout azimut comme on les aime chez Cinopsis, avec un petit lien vers nos critiques si vous voulez en savoir plus.