Belle année que cette année 2018 pour le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF) qui s’est offert un invité majeur en la personne de Guillermo del Toro venu présenter une master class qui était « sold out » huit heures après son annonce. Côté films, l’année 2018 est une année équilibrée sans fausses notes avec des films de genres diversifiés et d’une bonne qualité dans l’ensemble. Et pas moins de 58 000 sepectateurs qui se sont déplacés jusque dans les salles de Bozar!

Voici donc le palmarès:

Courts-métrages belges

Prix Jeunesse : THE DAY THE DOG DISAPPEARED (Ruth Mellaerts & Boris Kuijpers)

Prix SABAM : HET NEST (Matthias De Bondt)

Prix La Trois : LES NAUFRAGÉS (Mathieu Mortelmans)

Prix BeTV : LES NAUFRAGÉS (Mathieu Mortelmans)

Grand Prix et Prix Fedex : LOST IN THE MIDDLE (Senne Dehandschutter)

Court-métrage européen

BELLE A CROQUER (Axel Courtière – France)

Prix de la critique

Jury : Didier Stiers, Bjorn Gabriels, Eric Van Cutsem

DHOGS (Andrés Goteira)

7e Parallèle

jury : Pascal Vandelanoitte, Mathieu Mortelmans, Gaetan Delferière, Koen Monserez

Mention spéciale : THE PLACE (Paolo Genovese)

Prix 7e Parallèle : BLUE MY MIND (Lisa Brühlmann)

Compétition Thriller

Jury : François Troukens, Antoine Bours, Koen Mortier

Mention spéciale : A SPECIAL LADY (An-kyu Lee)

Prix Thriller : MEMOIR OF A MURDERER (Shin-yeon Won)

Compétition Européenne (Méliès)

Jury : Philippe Logie, Marie Manzah, Olivier Imfeld, Michel Nabokoff, Jean-Yves Roubin

Méliès d’Argent : THE CURED (David Freyne)

Compétition Internationale

Jury : Lloyd Kaufman, Julia Ducournau, Laurent Lucas

Corbeau d’Argent : MON MON MON MONSTERS (Giddens Ko)

Corbeau d’Argent : TIGERS ARE NOT AFRAID (Issa Lopez – Mexique)

Corbeau d’Or : INUYASHIKI (Shinsuke Sato – Japon)

Prix du Public

TIGERS ARE NOT AFRAID (Issa Lopez – Mexique)