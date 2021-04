Faute de pouvoir vous proposer des nouvelles sorties en salle (et pourtant on adorerait vous annoncer que l’on vient de rouvrir les salles en Belgique!), voici quelques nouvelles sorties en VOD pour cette semaine sur la plateforme belge Sooner.

On a sélectionné quelques-uns des films qui nous paraissent pertinents dans les nouveautés et l’on vous propose de jeter un œil à nos critiques avant de vous jeter sur le film lui-même! Et si vous n’êtes pas encore abonnés à la plateforme, Cinopsis peut vous permettre de bénéficier de 2 euro de réduction sur n’importe quel abonnement!🥳 La procédure qui vous permettra de bénéficier de cet avantage est décrite en fin de cet article.

Commençons par un dessin animé sorti en 2020, co-production franco-danoise, et relatant la jeunesse d’une héroïne de l’ouest américain, Calamity Jane. Ce CALAMITY raconte donc l’enfance de Martha Jane Canary, une jeune fille bien décidée à se faire une place dans un monde d’hommes qui fait tout pour que justement les femmes restent à leur place. Belle animation, sujet intéressant et divertissant pour tous les âges, notre critique est à lire ici.

Calamity, une enfance de Martha Jane Canary

Changeons de registre avec un film français doté d’un beau casting et réalisé par Emmanuel Mouret, à qui l’on devait le très réussi MADEMOISELLE DE JONCQUIERES. ll s’agit du film LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON FAIT, une romance sur fond de chassés-croisés amoureux, finement dialogué, et très bien interprété par Camélia Jordana, Vincent Macaigne ou encore Emilie Dequenne. Notre critique est à lire ici.

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

Mais revenons un instant à l’animation, cette fois-ci clairement plus pour les adultes, puisque le film, JOSEP, traite d’un épisode d’après la guerre civile espagnole et se situe dans un camp de concentration français. Cette co-production franco-belgo-espagnole bénéficie d’une très belle mise en image et aborde un sujet rarement vu au cinéma en général. L’émotion y est omniprésente et s’ajoute bien sûr au plaisir des yeux.

Josep

Les plateformes VOD font de plus en plus la part belle aux documentaires et c’est tant mieux! En voici donc un à vous mettre sous les mirettes, si jamais vous vous sentez dans le bon état d’esprit. UN PAYS QUI SE TIENT SAGE est un doc qui, en parlant des mouvements des gilets jaunes en France, s’interroge sur l’espace qu’occupe le gouvernement dans nos sociétés. Souvent à charge contre l’état, le documentaire nous propose néanmoins de réfléchir à la notion de « démocratures » qui semblent de plus en plus la règle dans nos pays industrialisés. Notre critique est lisible ici…

Un pays qui se tient sage

Pour clôturer ce tour d’horizon de quelques-unes des nouveautés VOD de Sooner, un thriller/polar d’Anne Fontaine avec Virginie Efira et Omar Sy dans les rôles principaux. Avec sa vision du monde policier très pertinente et originale, plus les deux rôles titres bien à contre-emploi, POLICE a vraiment de quoi séduire les amateurs et d’intriguer les autres! La critique est à lire ici.