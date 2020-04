Netflix vient d’annoncer la date de sortie d’Into the Night, la première série originale Netflix belge. La plate-forme dévoile les premières images et un nouveau teaser. Cette passionnante série en six épisodes, qui met notamment en scène Pauline Étienne et Laurent Capelluto, sera visionnable en exclusivité et dans le monde entier sur Netflix à partir du 1er mai 2020.

À propos d’Into the Night

Dans Into the Night, le soleil tue sans autre forme de procès tout ce qui croise ses rayons. Parti de Bruxelles, un vol de nuit fait route vers l’ouest, dans la nuit noire, pour échapper au soleil fatal. À son bord : un groupe de passagers et les membres d’équipage, de plusieurs nationalités, riches et pauvres, jeunes et moins jeunes, civils et militaires. Ils ont une chose en commun : la volonté de survivre au soleil et à eux-mêmes. À n’importe quel prix.

Into the Night, la première série belge Netflix Original réalisée par le duo belge Inti Calfat et Dirk Verheye (Over Water) et produite par Entre Chien et Loup. Cette toute nouvelle série en six épisodes a été écrite et créée par le showrunner et producteur exécutif Jason George (The Protector, Narcos). Les autres producteurs exécutifs sont Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) et Jacek Dukaj, auteur du roman à succès ‘The Old Axolotl’, dont est inspirée la série.

La distribution de la série est internationale : les acteurs sont originaires de Belgique, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Pologne, de Russie et de Turquie. Le casting se compose de Pauline Étienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo, Mehmet Kurtulus et Ksawery Szlenkier.

Into the Night sera disponible sur Netflix dans le monde entier à partir du 1er mai.

Source: Netflix