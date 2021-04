90 lieux et organisations publient ce matin leur programmation culturelle

Quelques heures avant la réunion d’un Comité de concertation « spécial culture » tout récemment requalifié de « Codeco technique », 90 lieux et organisations (voir la liste régulièrement mise à jour) publient ce vendredi 23 avril leur programmation dans le cadre de la cinquième action de StillStanding for Culture.

Centres culturels, cinémas, théâtres, salles de concert, festivals, centres d’expression et de créativité, maisons de jeunes, lieux pluridisciplinaires, cafés associatifs, associations d’éducation permanente,… s’associent pour déconfiner la culture en proposant des activités en intérieur et en extérieur, entre le 30 avril et le 8 mai.

Leur point commun : accueillir du public, dans le respect des protocoles sanitaires.

Dans une lettre au public publiée hier, ils expliquent les raisons de cette action.

La programmation détaillée est désormais en ligne sur www.stillstandingforculture.be.

Cet agenda sera régulièrement mis à jour.

Un contenu riche pour relancer vos éditions culturelles, et sans streaming !