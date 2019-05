A l’approche du Festival de Cannes, la planète cinéma s’envole. A l’instar des oiseaux migrateurs, tout ce qui parle, pense ou fait du cinéma se rend dans cette ville balnéaire de province pour venir gonfler la population locale jusqu’à l’éclatement.

Avec plus de 150.000 visiteurs et près de 4.500 journalistes, la petite Cannes boursoufle pendant 12 jours entre le 14 et le 25 mai, rendant tout déplacement autre qu’à pied très souvent difficile…

Pour ce 72e Festival de Cannes, Cinopsis ne changera pas sa formule et vous proposera à nouveau, comme par le passé, une chronique au jour le jour (intitulée « nouvelles du Palais ») qui, au fil des films que nous verrons dans les différentes sections du Festival, retracera nos pérégrinations, nos coups de coeur ou nos coups de gueules, tentant le plus possible de vous faire participer au Festival vu de l’intérieur.

Billets d’humeur, les « nouvelles du Palais » seront évidemment alimentées principalement par la vision des films que nous aurons la possibilité de suivre. En voici la liste non-exhaustive et bien sûr non définitive:

Compétition, Sélection Officielle

THE DEAD DON’T DIE de Jim Jarmusch

DOLOR Y GLORIA (DOULEUR ET GLOIRE) de Pedro Almodovar

IL TRADITORE (LE TRAITRE) de Marco Bellochchio

GISAENGCHUNG (PARASITE) de Bong Joon Ho

LE JEUNE AHMED de Jean-Pierre et Luc Dardenne

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE d’Arnaud Desplechin

MATTHIAS ET MAXIME de Xavier Dolan

MEKTOUB, MY LOVE : INTERMEZZO d’Abdellatif Kechiche

SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach

LES MISÉRABLES de Ladj Ly

UNE VIE CACHÉE de Terrence Malick

LA GOMERA (LES SIFFLEURS) de Corneliu Porumboiu

FRANKIE d’Ira Sachs

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

SIBYL de Justine Triet

Hors compétition, Séances Spéciales

HORS NORMES de Eric Toledano et Olivier Nakache

LA BELLE ÉPOQUE de Nicolas Bedos

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE de Claude Lelouch

ROCKETMAN de Dexter Fletcher

TOO OLD TO DIE YOUNG – NORTH OF HOLLYWOOD, WEST OF HELL de Nicolas Winding Refn

FAMILY ROMANCE, LLC. de Werner Herzog

LUX ÆTERNA de Gaspar Noé

CHICUAROTES de Gael Garcia Bernal

TOMMASO de Abel Ferrara

Un certain regard, Sélection Officielle

LES HIRONDELLES DE KABOUL de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec

JEANNE de Bruno Dumont

CHAMBRE 212 de Christophe Honoré

ADAM de Maryam Touzani

Semaine de la critique

NUESTRAS MADRES de César Diaz

J’AI PERDU MON CORPS de Jérémy Clapin

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS de Aude Léa Rapin

Quinzaine des réalisateurs

LE DAIM (DEERSKIN) de Quentin Dupieux

HATSUKOI (FIRST LOVE) de Takashi Miike

ZOMBI CHILD de Bertrand Bonello

GHOST TROPIC de Bas Devos