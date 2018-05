Et bien nous y voilà, à J-2, le Festival de Cannes 2018 aborde ses dernières 48h avant l’ouverture, des 48h de folie tant pour l’organisation que pour tous les journalistes qui sont dans les starting blocks et préparent leurs valises et surtout leur programme d’enfer (et de plaisir).

Pendant ces 12 jours de fête du cinéma, Cinopsis va vous proposer ses « nouvelles du Palais » qui vous feront vivre de l’intérieur le festival comme nous le vivrons. Mais j’entends déjà des voix qui s’élèvent pour demander pourquoi ce titre « nouvelles du Palais »…

Tout d’abord parce que c’est au Palais des Festivals que se déroule la majeur partie des festivités liées au Festival de Cannes, mais aussi parce que le terme « Palais » implique bien évidemment la notion de princes, princesses, roi, royauté ou royaume. Et qu’en ces temps de monarchie britannique mise à l’honneur, cela sonne plutôt bien! Enfin, au royaume des Festivals, beaucoup de journalistes vous diront que Cannes est le roi, même si d’autres formidables festivals comme Toronto, Berlin, Venise, Rotterdam et tant d’autres existent bien sûr.

Du 8 au 19 mai, nous parcourrons ensemble les différentes sélections cannoises au fil des films que Cinopsis aura choisi pour vous tout en vous proposant des billets d’humeur sur Cannes, son glamour, ses paillettes et ses vedettes.

Voici la liste de nos choix parmi les dizaines de films du Festival (liste non exhaustive et non définitive…).

Compétition, Sélection Officielle

TODOS LO SABEN de Ashgar Farhadi

YOMEDDINE (Judgement Day) de A.B. Shawky

ZIMNA WOJNA (Cold War) de Pawel Pawlikowski

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE de Christophe Honoré

JIANG HU ER NV (Ash is Purest White) de Jia Zhang-Ke

SE ROKH (3 Faces) de Jafar Panahi

LES FILLES DU SOLEIL de Eva Husson

LAZZARO FELICE d’Alice Rohrwacher

MANBIKI KAZOKU (Shoplifters) de Kore-Eda Hirokazu

BLACKKKLANSMAN de Spike Lee

UNDER THE SILVER LAKE de David Robert Mitchell

DOGMAN de Matteo Garrone

BURNING de Lee Chang-Dong

Hors compétition, Séances Spéciales

ANOTHER DAY OF LIFE de Raul De La Fuente, Damian Nenow

GONGJAK (The Spy Gone North) de Yoon Jong-Bin

FAHRENHEIT 451 de Ramin Bahrani

LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche

THE HOUSE THAT JACK BUILT de Lars Von Trier

SOLO: A STAR WARS STORY de Ron Howard

WHITNEY de Kevin MacDonald

Un certain regard, Sélection Officielle

RAFIKI de Wanuri Kahiu

GIRL de Lukas Dhont

GUEULE D’ANGE de Vanessa Filho

LES CHATOUILLES d’Andréa Bescond, Eric Métayer

DI QIU ZUI HOU DE YE WAN (Long Day’s Journey Into Night) de Bi Gan

Cannes Classics, Sélection Officielle

2001: A SPACE ODYSSEY (version restaurée) de Stanley Kubrick

Semaine de la critique

WILDLIFE de Paul Dano

DIAMANTINO de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt

NOS BATAILLES de Guillaume Senez

FUGA de Agnieszka Smoczynska

GUY de Alex Lutz

Quinzaine des réalisateurs

LOS SILENCIOS de Beatriz Seigner

CLIMAX de Gaspar Noé

MIRAI (Mirai, ma petite soeur) de Mamoru Hosoda