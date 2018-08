Rencontre avec une star de Youtube qui passe au cinéma



https://www.youtube.com/watch?v=m86Q05POtSI

Le Manoir est le premier long-métrage qui rassemble les youtubeurs les plus connus de France et de Navarre. Pour l’occasion, nous avons rencontré deux des interprètes principaux, Natoo et Ludovik.

En commençant vos vidéos sur Youtube, est-ce que le cinéma était déjà un objectif ?

J’ai commencé Youtube il y a longtemps, 10 ans. Hier j’étais avec Jérôme Niel, je sais que c’est pareil pour lui. J’adore le média Youtube mais si je peux faire du cinéma plus tard, j’en serais très heureux. Je ne compte pas arrêter Youtube parce qu’on est assez libre, j’aimerais m’orienter vers une carrière cinéma. Et je pense que je ne suis pas le seul à vouloir ça parmi les copains.

C’était quelque chose de conscient dès le début ?

Ce n’est pas une stratégie en soi. Je n’ai pas réussi à faire du cinéma plus jeune et j’ai fait mon « propre cinéma » en faisant mes propres vidéos. Maintenant, ça se suit et j’en suis très heureux. Ce n’était pas réfléchi. Je ne me suis pas dit que j’allais commencer Youtube puis qu’après j’allais faire du cinéma.

Les courts-métrages, de Cyprien notamment, c’était déjà un premier pas plus conscient vers le cinéma ?

Quand j’ai intégré le studio Bagel puis avec la phase Canal +, je me suis dit que je pouvais éventuellement me rapprocher du cinéma suite à plusieurs rencontres. Pour les courts-métrages, je ne les ai pas écrits. Cyprien, il s’oriente vers ça aussi je pense. Pour moi, grâce à Bagel et Canal, ça devient plus accessibles. Et comme les courts-métrages dans lesquels je joue ont une belle audience, ça peut potentiellement toucher des gens qui peuvent avoir des propositions intéressantes.

Finalement, ça arrive assez tard ce long-métrage alors, que pour la plupart d’entre vous, vous êtes plutôt connus depuis pas mal de temps maintenant.