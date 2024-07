LnRiLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dD0iNzU3ODBhZjFhNGE1MjA5ZTg3MDQxOGM2NzBkMDM4ZWIiXSB7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6IHJnYmEoIDIzMiwgMjM2LCAyMzgsIDEgKTtwYWRkaW5nLXJpZ2h0OiA4cHg7cGFkZGluZy1sZWZ0OiA4cHg7Ym94LXNoYWRvdzogNXB4IDVweCAxMHB4IDAgcmdiYSggMCwgMCwgMCwgMC41ICk7IH0gLnRiLWdyaWQsLnRiLWdyaWQ+LmJsb2NrLWVkaXRvci1pbm5lci1ibG9ja3M+LmJsb2NrLWVkaXRvci1ibG9jay1saXN0X19sYXlvdXR7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDoyNXB4O2dyaWQtY29sdW1uLWdhcDoyNXB4fS50Yi1ncmlkLWl0ZW17YmFja2dyb3VuZDojZDM4YTAzO3BhZGRpbmc6MzBweH0udGItZ3JpZC1jb2x1bW57ZmxleC13cmFwOndyYXB9LnRiLWdyaWQtY29sdW1uPip7d2lkdGg6MTAwJX0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi10b3B7d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LXN0YXJ0fS50Yi1ncmlkLWNvbHVtbi50Yi1ncmlkLWFsaWduLWNlbnRlcnt3aWR0aDoxMDAlO2Rpc3BsYXk6ZmxleDthbGlnbi1jb250ZW50OmNlbnRlcn0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi1ib3R0b217d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LWVuZH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0geyBtYXJnaW4tdG9wOiAtMTBweDtncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAwLjA5ZnIpIG1pbm1heCgwLCAwLjkxZnIpO2dyaWQtYXV0by1mbG93OiByb3cgfSAud3AtYmxvY2stdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZC50Yi1ncmlkW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZD0iNTNjYWU1M2MzMGJlZDI1N2Q5YzUyYjJkYjA5OTg0YTgiXSA+IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgybiArIDEpIHsgZ3JpZC1jb2x1bW46IDEgfSAud3AtYmxvY2stdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZC50Yi1ncmlkW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZD0iNTNjYWU1M2MzMGJlZDI1N2Q5YzUyYjJkYjA5OTg0YTgiXSA+IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgybiArIDIpIHsgZ3JpZC1jb2x1bW46IDIgfSAudGItcmF0aW5ne3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlO3doaXRlLXNwYWNlOm5vd3JhcDtjb2xvcjojYzFjMWMxO2ZvbnQtc2l6ZToxLjNlbTtsaW5lLWhlaWdodDoxLjN9LnRiLXJhdGluZ19fY29udGFpbmVye3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrfS50Yi1yYXRpbmdfX3N0YXJ7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7cG9zaXRpb246cmVsYXRpdmV9LnRiLXJhdGluZ19fc3Rhcjo6YmVmb3Jle2NvbnRlbnQ6YXR0cihkYXRhLXN0YXIpO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO2NsZWFyOmJvdGh9LnRiLXJhdGluZ19fcmF0aW5ne3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO2xlZnQ6MDtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47d2hpdGUtc3BhY2U6bm93cmFwfS50Yi1yYXRpbmdfX3JhdGluZzo6YWZ0ZXJ7Y29udGVudDphdHRyKGRhdGEtc3Rhcil9aHRtbFtkaXI9InJ0bCJdIC50Yi1yYXRpbmdfX3JhdGluZ3tsZWZ0OmF1dG87cmlnaHQ6MH0udGItcmF0aW5nLS1sZWZ0e3RleHQtYWxpZ246bGVmdH0udGItcmF0aW5nLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1yYXRpbmctLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItcmF0aW5nIC50Yi1zY3JlZW4tcmVhZGVye3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlICFpbXBvcnRhbnQ7aGVpZ2h0OjFweDt3aWR0aDoxcHg7b3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuO2NsaXA6cmVjdCgxcHgsIDFweCwgMXB4LCAxcHgpfS50Yi1yYXRpbmdfX3JhdGluZ3tjb2xvcjojZTRjYzI5fSAudGItcmF0aW5nW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3Mtc3Rhci1yYXRpbmc9IjYyNDJlZjQ1M2M1YzRkNDg0OTY4NjlmZTIyNjI5ODBhIl0gLnRiLXJhdGluZ19fc3RhcjpiZWZvcmUgeyBjb250ZW50OiAnXDI2MDUnOyB9IC50Yi1yYXRpbmdbZGF0YS10b29sc2V0LWJsb2Nrcy1zdGFyLXJhdGluZz0iNjI0MmVmNDUzYzVjNGQ0ODQ5Njg2OWZlMjI2Mjk4MGEiXSAudGItcmF0aW5nX19yYXRpbmc6YWZ0ZXIgeyBjb250ZW50OiAnXDI2MDVcMjYwNVwyNjA1XDI2MDVcMjYwNVwyNjA1JzsgfSAud3AtYmxvY2stdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1jb2x1bW5bZGF0YS10b29sc2V0LWJsb2Nrcy1ncmlkLWNvbHVtbj0iMzAzNGZiZTg4NmMxMTA1NGU5NWI0NmIwOWQzZTQxMTIiXSB7IGRpc3BsYXk6IGZsZXg7IH0gLnRiLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dD0iMWFlZTgzZTBhNDlmMjQyYzNmNWM3ZGE0ZTU4MzRiMjYiXSB7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyB9IC50Yi1maWVsZHMtYW5kLXRleHRbZGF0YS10b29sc2V0LWJsb2Nrcy1maWVsZHMtYW5kLXRleHQ9IjFhZWU4M2UwYTQ5ZjI0MmMzZjVjN2RhNGU1ODM0YjI2Il0gcCB7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNzgxcHgpIHsgLnRiLWdyaWQsLnRiLWdyaWQ+LmJsb2NrLWVkaXRvci1pbm5lci1ibG9ja3M+LmJsb2NrLWVkaXRvci1ibG9jay1saXN0X19sYXlvdXR7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDoyNXB4O2dyaWQtY29sdW1uLWdhcDoyNXB4fS50Yi1ncmlkLWl0ZW17YmFja2dyb3VuZDojZDM4YTAzO3BhZGRpbmc6MzBweH0udGItZ3JpZC1jb2x1bW57ZmxleC13cmFwOndyYXB9LnRiLWdyaWQtY29sdW1uPip7d2lkdGg6MTAwJX0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi10b3B7d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LXN0YXJ0fS50Yi1ncmlkLWNvbHVtbi50Yi1ncmlkLWFsaWduLWNlbnRlcnt3aWR0aDoxMDAlO2Rpc3BsYXk6ZmxleDthbGlnbi1jb250ZW50OmNlbnRlcn0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi1ib3R0b217d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LWVuZH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0geyBncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAwLjVmcikgbWlubWF4KDAsIDAuNWZyKTtncmlkLWF1dG8tZmxvdzogcm93IH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoMm4gKyAxKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAxIH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoMm4gKyAyKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAyIH0gLnRiLXJhdGluZ3twb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZTt3aGl0ZS1zcGFjZTpub3dyYXA7Y29sb3I6I2MxYzFjMTNotre critique:

C’est en 1996 que sortait TWISTER (sans S) avec Helen Hunt, Bill Paxton et Philip Seymour Hoffman (les 2 derniers étant morts depuis quelques années déjà, RIP). FIlm catastrophe dans la pure tradition du terme, le film nous embarquait à la suite des fameux chasseurs de tornades américains avec jubilation dans le côté « je casse tout mais je me soigne » faute d’un scénario très riche.

18 ans plus tard, TWISTERS sort sur nos écrans et est une réactualisation du premier film (lire entre les lignes: on fait un remake mais on le modernise en peu). Les tornades sont toujours aussi violentes, voire plus (dérèglement climatique oblige) et elles font de plus en plus de dégâts tant sur le plan humain que sur le plan matériel.

En près de 20 ans les effets spéciaux ont fait des progrès -ce n’est pas forcément une bonne nouvelle- mais les scénaristes ne semblent pas avoir évolué à la même vitesse, ce qui venant du scénariste de THE REVENANT est plutôt surprenant! Bon, d’accord, il avait aussi fait MOTEL et MOTEL 2…

Un peu comme dans le film de 1996, on est divertit par les tornades destructrices (oui, je sais, je sais, ce n’est pas très charitable) et par les acteurs plutôt attachants, faute d’avoir de vrais personnages à interpréter. Que ce soit Daisy Edgar-Jones (WHERE THE CRAWDADS SING, la série La Guerre des Mondes) en miss météo, spécialiste de l’humeur des tornades, ou Glen Powell (TOP GUN: MAVERICK, HIT MAN, ANYONE BUT YOU) en cowboy moderne représentant les gentils amateurs d’adrénaline et surtout les amoureux transis, ils sont tous deux la cerise sur le gâteau d’un film qui sent bon le (petit) blockbuster d’été.

Je vous entends déjà poser la question: alors, mieux ou moins bien que le premier? Il y a des scènes épiques qui valent le déplacement, et aussi un lot d’invraisemblances encore plus important que dans le premier et le cast est plutôt sympa, même si les méchants sont un peu effacés pour le coup. Donc, il y a certainement de quoi passer un bon moment de divertissement comme pour le premier.