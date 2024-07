LnRiLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dD0iNzU3ODBhZjFhNGE1MjA5ZTg3MDQxOGM2NzBkMDM4ZWIiXSB7IGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6IHJnYmEoIDIzMiwgMjM2LCAyMzgsIDEgKTtwYWRkaW5nLXJpZ2h0OiA4cHg7cGFkZGluZy1sZWZ0OiA4cHg7Ym94LXNoYWRvdzogNXB4IDVweCAxMHB4IDAgcmdiYSggMCwgMCwgMCwgMC41ICk7IH0gLnRiLWdyaWQsLnRiLWdyaWQ+LmJsb2NrLWVkaXRvci1pbm5lci1ibG9ja3M+LmJsb2NrLWVkaXRvci1ibG9jay1saXN0X19sYXlvdXR7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDoyNXB4O2dyaWQtY29sdW1uLWdhcDoyNXB4fS50Yi1ncmlkLWl0ZW17YmFja2dyb3VuZDojZDM4YTAzO3BhZGRpbmc6MzBweH0udGItZ3JpZC1jb2x1bW57ZmxleC13cmFwOndyYXB9LnRiLWdyaWQtY29sdW1uPip7d2lkdGg6MTAwJX0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi10b3B7d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LXN0YXJ0fS50Yi1ncmlkLWNvbHVtbi50Yi1ncmlkLWFsaWduLWNlbnRlcnt3aWR0aDoxMDAlO2Rpc3BsYXk6ZmxleDthbGlnbi1jb250ZW50OmNlbnRlcn0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi1ib3R0b217d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LWVuZH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0geyBtYXJnaW4tdG9wOiAtMTBweDtncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAwLjA5ZnIpIG1pbm1heCgwLCAwLjkxZnIpO2dyaWQtYXV0by1mbG93OiByb3cgfSAud3AtYmxvY2stdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZC50Yi1ncmlkW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZD0iNTNjYWU1M2MzMGJlZDI1N2Q5YzUyYjJkYjA5OTg0YTgiXSA+IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgybiArIDEpIHsgZ3JpZC1jb2x1bW46IDEgfSAud3AtYmxvY2stdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZC50Yi1ncmlkW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZD0iNTNjYWU1M2MzMGJlZDI1N2Q5YzUyYjJkYjA5OTg0YTgiXSA+IC50Yi1ncmlkLWNvbHVtbjpudGgtb2YtdHlwZSgybiArIDIpIHsgZ3JpZC1jb2x1bW46IDIgfSAudGItcmF0aW5ne3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlO3doaXRlLXNwYWNlOm5vd3JhcDtjb2xvcjojYzFjMWMxO2ZvbnQtc2l6ZToxLjNlbTtsaW5lLWhlaWdodDoxLjN9LnRiLXJhdGluZ19fY29udGFpbmVye3Bvc2l0aW9uOnJlbGF0aXZlO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrfS50Yi1yYXRpbmdfX3N0YXJ7ZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7cG9zaXRpb246cmVsYXRpdmV9LnRiLXJhdGluZ19fc3Rhcjo6YmVmb3Jle2NvbnRlbnQ6YXR0cihkYXRhLXN0YXIpO2Rpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrO2NsZWFyOmJvdGh9LnRiLXJhdGluZ19fcmF0aW5ne3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlO2xlZnQ6MDtkaXNwbGF5OmlubGluZS1ibG9jaztvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47d2hpdGUtc3BhY2U6bm93cmFwfS50Yi1yYXRpbmdfX3JhdGluZzo6YWZ0ZXJ7Y29udGVudDphdHRyKGRhdGEtc3Rhcil9aHRtbFtkaXI9InJ0bCJdIC50Yi1yYXRpbmdfX3JhdGluZ3tsZWZ0OmF1dG87cmlnaHQ6MH0udGItcmF0aW5nLS1sZWZ0e3RleHQtYWxpZ246bGVmdH0udGItcmF0aW5nLS1yaWdodHt0ZXh0LWFsaWduOnJpZ2h0fS50Yi1yYXRpbmctLWNlbnRlcnt0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcn0udGItcmF0aW5nIC50Yi1zY3JlZW4tcmVhZGVye3Bvc2l0aW9uOmFic29sdXRlICFpbXBvcnRhbnQ7aGVpZ2h0OjFweDt3aWR0aDoxcHg7b3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuO2NsaXA6cmVjdCgxcHgsIDFweCwgMXB4LCAxcHgpfS50Yi1yYXRpbmdfX3JhdGluZ3tjb2xvcjojZTRjYzI5fSAudGItcmF0aW5nW2RhdGEtdG9vbHNldC1ibG9ja3Mtc3Rhci1yYXRpbmc9IjYyNDJlZjQ1M2M1YzRkNDg0OTY4NjlmZTIyNjI5ODBhIl0gLnRiLXJhdGluZ19fc3RhcjpiZWZvcmUgeyBjb250ZW50OiAnXDI2MDUnOyB9IC50Yi1yYXRpbmdbZGF0YS10b29sc2V0LWJsb2Nrcy1zdGFyLXJhdGluZz0iNjI0MmVmNDUzYzVjNGQ0ODQ5Njg2OWZlMjI2Mjk4MGEiXSAudGItcmF0aW5nX19yYXRpbmc6YWZ0ZXIgeyBjb250ZW50OiAnXDI2MDVcMjYwNVwyNjA1XDI2MDVcMjYwNVwyNjA1JzsgfSAud3AtYmxvY2stdG9vbHNldC1ibG9ja3MtZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1jb2x1bW5bZGF0YS10b29sc2V0LWJsb2Nrcy1ncmlkLWNvbHVtbj0iMzAzNGZiZTg4NmMxMTA1NGU5NWI0NmIwOWQzZTQxMTIiXSB7IGRpc3BsYXk6IGZsZXg7IH0gLnRiLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWZpZWxkcy1hbmQtdGV4dD0iMWFlZTgzZTBhNDlmMjQyYzNmNWM3ZGE0ZTU4MzRiMjYiXSB7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyB9IC50Yi1maWVsZHMtYW5kLXRleHRbZGF0YS10b29sc2V0LWJsb2Nrcy1maWVsZHMtYW5kLXRleHQ9IjFhZWU4M2UwYTQ5ZjI0MmMzZjVjN2RhNGU1ODM0YjI2Il0gcCB7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiBib2xkOyB9IEBtZWRpYSBvbmx5IHNjcmVlbiBhbmQgKG1heC13aWR0aDogNzgxcHgpIHsgLnRiLWdyaWQsLnRiLWdyaWQ+LmJsb2NrLWVkaXRvci1pbm5lci1ibG9ja3M+LmJsb2NrLWVkaXRvci1ibG9jay1saXN0X19sYXlvdXR7ZGlzcGxheTpncmlkO2dyaWQtcm93LWdhcDoyNXB4O2dyaWQtY29sdW1uLWdhcDoyNXB4fS50Yi1ncmlkLWl0ZW17YmFja2dyb3VuZDojZDM4YTAzO3BhZGRpbmc6MzBweH0udGItZ3JpZC1jb2x1bW57ZmxleC13cmFwOndyYXB9LnRiLWdyaWQtY29sdW1uPip7d2lkdGg6MTAwJX0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi10b3B7d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LXN0YXJ0fS50Yi1ncmlkLWNvbHVtbi50Yi1ncmlkLWFsaWduLWNlbnRlcnt3aWR0aDoxMDAlO2Rpc3BsYXk6ZmxleDthbGlnbi1jb250ZW50OmNlbnRlcn0udGItZ3JpZC1jb2x1bW4udGItZ3JpZC1hbGlnbi1ib3R0b217d2lkdGg6MTAwJTtkaXNwbGF5OmZsZXg7YWxpZ24tY29udGVudDpmbGV4LWVuZH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0geyBncmlkLXRlbXBsYXRlLWNvbHVtbnM6IG1pbm1heCgwLCAwLjVmcikgbWlubWF4KDAsIDAuNWZyKTtncmlkLWF1dG8tZmxvdzogcm93IH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoMm4gKyAxKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAxIH0gLndwLWJsb2NrLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQudGItZ3JpZFtkYXRhLXRvb2xzZXQtYmxvY2tzLWdyaWQ9IjUzY2FlNTNjMzBiZWQyNTdkOWM1MmIyZGIwOTk4NGE4Il0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoMm4gKyAyKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAyIH0gLnRiLXJhdGluZ3twb3NpdGlvbjpyZWxhdGl2ZTt3aGl0ZS1zcGFjZTpub3dyYXA7Y29sb3I6I2MxYzFjMTNotre critique:

LONGLEGS, c’est le 4e film de Oz Perkins, réalisateur spécialisé dans le film fantastique et d’horreur, et à qui l’on doit le plus ou moins réussi GRETEL & HANSEL avec la toujours formidable Alice Kryge.

Divisé en 3 parties (nommées « Ses lettres », « Toutes tes affaires », « Birthday Girls »), LONGLEGS est donc son nouveau long métrage horrifique qui lorgne -dans le sens positif du terme- du côté de Twin Peaks (la série) pour son atmosphère décalée et pour le choix d’un agent du FBI comme personnage principal.

Dans le cas de LONGLEGS, cet agent du FBI est une femme, sans doute légèrement autiste, qui possède une capacité d’analyse hors du commun. On pourrait presque croire qu’elle est médium! C’est Maika Monroe (IT FOLLOWS, LA 5e VAGUE) qui interprète cette jeune femme hors norme que l’on appelle dès que les choses deviennent compliquées ou surnaturelles.

Et en matière d’étrangeté, l’affaire du tueur en série surnommé Longlegs tient le pompon. Et comme Oz Perkins s’entend pour faire monter la pression avec une mise en scène qui joue sur une tension permanente, il amène le spectateur là où il le souhaite en proposant un fantastique parfois cryptique mais toujours intrigante.

Le tueur en série, interprété par un Nicolas Cage (JOE, THE FLASH, SEASON OF THE WITCH), totalement méconnaissable, n’est qu’une pièce du puzzle qui lie tous les personnages ensemble dans une sorte de boucle infernale qui, l’on s’en doute, se terminera plutôt mal.

Même si LONGLEGS peut ressembler à des films d’horreur et d’angoisse que l’on pourrait avoir vus, le scénario, la narration et la mise en scène en font un film à part qui rappelle à certains moments Twin Peaks et qui, à d’autres, ferait bien référence à un MIDSOMMAR.

Et avec de telles références, il vaut clairement le déplacement pour se faire son propre avis sur la question!