Notre critique:

Michel Gondry (HUMAN NATURE, THE SCIENCE OF SLEEP) est-il un réalisateur incompris par ses producteurs? Est-il un réalisateur à l’imagination débordante? Est-il bourré de TOC? Probablement un peu tout cela et c’est ce que LE LIVRE DES SOLUTIONS et le personnage de Marc interprété par Pierre Niney, clairement le double de Gondry à l’écran, tendent à démontrer.

Ce double de fiction lui permet de pousser le bouchon le plus loin possible, de se moquer de lui-même jusqu’à la caricature outrancière. Les personnages sont à l’image de cet ovni qui transcende le rôle du réalisateur en faisant un être omniscient capable du meilleur comme du pire.

Inspiré par ses expériences sur L’ECUME DES JOURS, le film livre quelque part l’intime d’un Michel Gondry, son narcissime, sa bipolarité, ses difficultés relationnelles et tout ce qui fait finalement qu’il est un réalisateur à part!

Les running gags parsèment le film au milieu des drames qui se jouent autour d’un réalisateur fantasque bourré de manies et de peurs irraisonnées. LE LIVRE DES SOLUTIONS est un film que l’on pourrait qualifier de bi-polaire à l’image de son réalisateur, oscillant en permanence entre le drame et le rire.

Pierre Niney (BOITE NOIRE, YVES SAINT LAURENT) se donne à fond pour camper ce personnage difficile et pour créer un double crédible de Gondry. Blanche Gardin (TOUT LE MONDE AIME JEANNE) est parfaite dans le rôle de la monteuse punching ball de son réalisateur. Elle joue sans excès et avec un détachement qui convient bien au personnage.