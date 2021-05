Festival Plurielles 2021

Après avoir réussi le tour de force d’être en présentiel l’année dernière, voici que le Festival Plurielles se décline une nouvelle fois en présentiel du 11 au 19 juin au cinéma Majestic de Compiègne. Cette année les cinéphiles pourront venir découvrir une nouvelle sélection de films forts, portés par des personnages féminins, prônant l’inclusion et l’ouverture à l’autre dans le cinéma international contemporain.

Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient, voici en quelques points ce qu’est le Festival Plurielles:

Une programmation riche et variée de films en Avant-premières, d’oeuvres inédites et en version originale sous-titrée. Il y en a pour tous les goûts.

Des rencontres et des échanges avec les équipes des films présentés.

Un lieu d’échange et de réflexion autour de la société actuelle et du monde de demain

Des tables rondes, des activités autour des sujets abordés par les films de la sélection.

La mise en valeur de la région et de ses ressources patrimoniales, culturelles, Touristiques et économiques.

Un catalogue de projections pour les scolaires tout au long de l’année.

Continuant son évolution, le festival propose pour la première fois cette année, une journée des professionnels (le vendredi 11 juin), un salon des exposants, un prix du documentaire, une compétition des courts métrages mais aussi le prix de l’exploitation et des tables rondes ainsi que des séances de dédicaces.

Pour le Focus 2021 hors-compétition et avant-premières exceptionnelles, les organisateurs ont choisi de porter leur regard sur l’Amérique latine au féminin, avec la programmation de films forts mettant à l’honneur les femmes et l’inclusion, dans les cinémas péruvien, chilien, argentin, brésilien et mexicain. A ne pas manquez donc!

Enfin, il y aura deux co-présidentes pour le jury de ce Plurielles 2021 puisque le Festival accueillera Emmanuel Béart et Aïssa Maïga en tant que présidentes du jury qui comptera parmi ces membres: Anissa Bonnefont, Frédéric Chau, Camélia Jordana, Anastasia Mikova, Sarah Stern et Gaïa Wess.

La programmation sera particulièrement riche et l’on y retrouvera entre autres SOEURS de Yamina Benguigui, ROUGE de Farid Bentoumi, L’ETREINTE de Ludovic Bergery, PROMISSING YOUNG WOMAN de Emerald Fennell ou encore MEANDRE de Mathieu Turi.

Vous retrouverez toutes les infos pratiques et pertinentes sur le site du Festival ou encore sur le site du cinéma Majestic à Compiègne.

Bon festival et bon retour au cinéma!