C’est du 28 août au 8 septembre 2018 que s’est déroulé le Festival du Film de Venise, le plus vieux festival du monde qui a fêté pour l’occasion son 75e anniversaire. Face au Festival de Cannes vieillissant, la Mostra prend des partis résolument modernes (comme celui de présenter des films Netflix en compétition) sans doute pour faire oublier son âge. Et c’est un bon choix puisque parmi les dits films, certains se retrouvent au top du palmarès!

Le jury de ce « Venezia 75 », présidé par Guillermo del Toro (qui avec son THE SHAPE OF WATER avait gagné le Lion d’Or l’année dernière), et comprenant Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz, et Naomi Watts, qui a visionné les 21 films en compétition, a décerné les prix suivants:

Lion d’Or du meilleur film:

ROMA d’Alfonso Cuarón (Mexico)

Lion d’Argent – Grand Prix du Jury:

THE FAVOURITE de Yorgos Lanthimos (Angleterre, Irlande, USA)

Lion d’Argent – Prix du Meilleur Réalisateur:

Jacques Audiard pour THE SISTERS BROTHERS (France, Belgique, Roumanie, Espagne)

Coupe Volpi de la meilleure actrice:

Olivia Colman dans le film THE FAVOURITE de Yorgos Lanthimos (Angleterre, Irlande, USA)

Coupe Volpi du meilleur acteur:

Willem Dafoe pour le film AT ETERNITY’S GATE de Julian Schnabel (USA, France)

Prix du Meilleur Scénario:

Joel Coen et Ethan Coen pour le film THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS de Joel Coen et Ethan Coen (USA)

Prix Spécial du Jury:

THE NIGHTINGALE de Jennifer Kent (Australie)

Prix Marcello Mastroianni pour le meilleur jeune acteur ou la meilleure jeune actrice:

Baykali Ganambarr dans le film THE NIGHTINGALE de Jennifer Kent (Australie)

