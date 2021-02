EDITION SPÉCIALE EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS…

Les choses étant ce qu’elles sont, rencontres Images Mentales adapte sa programmation et propose pour cette 13è édition, une formule à la carte, avec un menu se déroulant sur plusieurs mois … .

Cinq films seront diffusés en ligne durant la période du festival, du 8 au 12 février, quelques projections se dérouleront dans divers lieux la semaine du 19 avril, et un Midi d’Images Mentales en octobre. Avec, comme il se doit, des rencontres et échanges après les projections. Sans oublier une expo photo sur les vitres de l’Espace Delvaux.

Exposition S’HABrITER – du 5 au 12 février

« S’HABrITER » est le point de repérage de plusieurs formes d’aliénations (psychiques, physiques, sociales, économiques, écologiques, sexuelles, etc.) et la focale d’une réflexion sur nos capacités à intercepter le vent…

Visibile aux fenêtres de l’Espace Delvaux, Rue Gratès 3, 1170 Bruxelles

Rencontres Images Mentales – Premier temps virtuel – du 8 au 12 février

Lun 8.02 20h00 à 21h00 : RIRE EN TEMPS DE CRISE – Marie Mandy (France/Belgique, 52 min, documentaire)

Mar 9.02 20h00 à 21h00 : LE MONDE NORMAL – Hélène Risser (France, 65 min, documentaire)

Mer 10.02 20h00 à 21h00 : QU’EST-CE QUE JE FAIS LA ? – Paule Muxel et Bertrand de Solliers (Belgique/France, 94 min, documentaire)

Jeu 11.02 20h00 à 21h00 : WHO’S AFRAID OF ALICE MILLER ? – Daniel Howald (Suisse, 101 min, documentaire)

Ven 12.02 20h00 à 21h00 : MONSIEUR DELIGNY, VAGABOND EFFICACE – Richard Copans (95 min, documentaire)

Images Mentales en Balade – Deuxième temps présentiel – Projections/Rencontres – du 20 au 23 avril

Mar 20.04 à 14h00 MONSIEUR DELIGNY, VAGABOND EFFICACE – Richard Copans (95 min, Documentaire) – Rencontre avec Olivier Renard, Flavio Montrone, Frédéric Bourlez

Mer 21.04 à 18h00 : Ciné apéro de la Vénerie

Jeu 22.04 à 12h00 : Midi Images Mentales – Courts métrages (DEN TEIRLING, LE QUOI ? – LES AUTRES – INT. ANOUCHKA NUIT) – Rencontre avec Christel Depierreux, Koen Daems, Louise Hansenne, Manon Longo

Ven 23.04 à 10h00 et 14h00 : Films d’ateliers – Présentations des films réalisés au sein des institutions, avec ou par les personnes concernées

Ven 23.04 à 20h00 : FOU(S)-TOI DE MOI (Théâtre du Code)

Midi Images Mentales – Troisième mouvement présentiel – Jeudi 21 octobre

Jeu 21.10 à 12h00 : LE MONDE NORMAL – Hélène Risser (France, 65 min, documentaire) – Rencontre avec Christian Marchal, Aurélie Ehx

Plus d’infos sur: www.psymages.be ou sur www.lavenerie.be