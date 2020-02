Les “Rencontres Images Mentales 2020” se dérouleront du 6 au 14 février 2020, durant 8 journées et soirées à l’Espace Delvaux – La Vénerie. Cet événement est organisé par Psymages, en collaboration avec l’Autre « lieu », la LBFSM et PointCulture. Les Rencontres proposent des projections de fictions, de documentaires, de courts-métrages et de films d’ateliers. Des projections, mais aussi des spectacles, des débats, des rencontres, pour explorer les images de la folie, de la personne en état d’étrangeté ou de souffrance psychique émaillent ce rendez-vous annuel.

Compte tenu du grand succès des rencontres de l’année passée et de la fidélisation du public, les Rencontres Images Mentales restent fidèles à sa tradition mais dans un esprit novateur. La même équipe est conservée pour cette 12ème édition et propose un programme varié, riche mais plus ample cette fois-ci : deux spectacles, un concert, une exposition, une toile filante, une rencontre littéraire, etc.

Voici les temps forts de cette 12e édition:

Les soirées et événements

Les jeudi 6 et vendredi 7 février Scène Cinglée de Céline Delbecq

Le samedi 8 février La toile filante d’Olivier Lecomte L’amour fou

Le samedi 8 février La rencontre littéraire

Le samedi 8 février Avant-première La forêt de mon père de Vero Cratzborn

Le mardi 11 février Concert commenté Echo Musiques et art brut

Le mercredi 12 février Le ciné apéro Adoration de Fabrice Du Welz

Le jeudi 13 février Grand format Quelle folie de Diego Governatori

Le vendredi 14 février Scène Icare de et par la Compagnie L’appétit des Indigestes

Les projections documentaires et courts métrages

Du mardi 11 février au jeudi 13 février en journée.

Les projections films ateliers

Le vendredi 14 février en journée.

Exposition Univers dépliés

Par le collectif « Les Décolleurs » de l’Autre « lieu », du mardi 11 au vendredi 14 février.

A ce jour, les listes d’attentes pour des gens qui souffrent d’une maladie mentale sont longues, les places dans les institutions et des centres de soins sont très limitées et le tabou autour les maladies mentales est encore très grand. Voici des raisons pour lesquelles le festival « Rencontres Images Mentales » mérite de l’attention dans la presse et auprès de tous les publics!

Plus d’informations: https://www.psymages.be/edition2020