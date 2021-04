Une édition pas comme les autres, une situation pas comme les autres, voilà qui devrait plaire aux amateurs de changements. Toutefois, ce qui ne change pas, c’est qu’il y a bel et bien un palmarès du BIFFF 2021 et qu’on ne va pas se priver de vous le faire connaître!

Or donc, voici la bête…

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Corbeau d’or: VICIOUS FUN (Cody Calahan)

Corbeau d’argent: SON (Ivan Kavanagh), THE CLOSET (Kwang-bin Kim)

INTERNATIONALE EUROPÉENNE (MELIES)

Méliès d’argent : RIDERS OF JUSTICE (Anders Thomas Jensen)

Mention spéciale : HOST (Rob Sauvage)

COMPÉTITION DU CORBEAU BLANC / 7e ORBIT

Corbeau blanc: BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES (Junta Yamaguchi)

Mention spéciale: VIOLATION (Dusty Mancinelli & Madeleine Sims-Fewer)

PRIX DE LA CRITIQUE (UCC/UPCB)

Prix de la critique: BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES (Junta Yamaguchi)

Mention spéciale: CAVEAT (Damian McCarthy)

PRIX DU PUBLIC 2021

VICIOUS FUN (Cody Calahan)

PRIX DU PUBLIC 2020

BLOODY HELL (Alister Grierson)

COMPÉTITION DES COURTS MÉTRAGES BELGES: GRAND PRIX

T’ES MORTE HÉLÈNE (Michiel Blanchart)

COMPÉTITION DES COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS: MÉLIÈS D’ARGENT

THE LAST MARRIAGE (Gustav Egerstedt & Johan Tappert )

COMPÉTITION DES COURTS MÉTRAGES: PRIX DU PUBLIC

HORROROSCOPE (Pol Diggler)