Et voilà, après 12 jours de folie, de films drôles, effrayants, maudits ou étranges, nous sommes arrivés au moment du palmarès de cette 35e édition. Cette année 2017 aura été un bon cru dans le sens d’un cru équilibré où la moyenne de l’ensemble des films était plutôt bonne.

On a aussi pu constater la confirmation de tendances présentes depuis quelques années. Les coréens sont passés maître dans l’art du thriller et quand ils ne se contentent pas d’appliquer les recettes et qu’ils innovent, ils le font formidablement bien. Le fantastique horrifique est loin d’être omniprésent, la SF se fait très rare et le thriller monopolise largement les écrans des salles de Bozar.

Quelques belles perles nous ont aussi accrochés durant ces douze jours. On citera sans être exhaustifs THE AUTOPSY OF JANE DOE, UNDER THE SHADOW, ANTIPORNO ou encore THE BAR et THE GIRL WITH ALL THE GIFTS respectivement en clôture et en ouverture.

Pour clôturer, voici donc le palmarès:

Palmarès longs métrages

Prix de la critique UCC-UPCB : THE TUNNEL de Seong-hun Kim

Prix du 7e Parallèle : SWISS ARMY MAN de Dan Kwan et Daniel Scheinert, mention spéciale à SAVING SALLY de Avid Liongoren

Prix du meilleur thriller : AT THE END OF THE TUNNEL de Rodrigo Grande, mention spéciale à FREE FIRE de Ben Wheatley

Méliès d’argent : SMALL TOWN KILLERS de Ole Bornedal, mention spéciale à ORBITER 9 de Hatem Khraiche

Corbeau d’or : SAFE NEIGHBORHOOD de Chris Peckover, mention spéciale à VANISHING TIME de Tae-Hwa Um

Corbeau d’argent : THE MERMAID de Stephen Cow et WE GO ON de Jesse Holland et Andy Mitton

Prix du public : THE AUTOPSY OF JANE DOE de Andre Ovredal

Palmarès courts métrages

Prix jeunesse : DOWNSIDE UP de Peter Ghesquière

Prix BeTV : SPOOKED de Emma Spook et Gil Gloom

Prix La Trois : NIMMER de Lieven Vanhove

Prix SABAM : DOWNSIDE UP de Peter Ghesquière

Prix FEDEX : SPOOKED de Emma Spook et Gil Gloom

Grand Prix : SPOOKED de Emma Spook et Gil Gloom