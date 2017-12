La 17ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles a été dédiée aux femmes à travers une « Focale : Voies de femmes ». Dans ce cadre, de nombreux films de femmes, qu’elles en soient l’auteure ou le sujet, ont été projetés cette année !

Le jury officiel entièrement féminin était présidé par la productrice égyptienne Marianne Khoury, par ailleurs nièce du grand Youssef Chahine. À ses côtés, on retrouve les comédiennes belges Stéphanie Crayencour et Anne Paulicevich, la cinéaste israélienne Sophie Artus et la journaliste et documentariste française Hind Meddeb.

Plus de 60 films étaient à l’affiche de l’édition 2017 du festival dont voici le palmarès décerné le 8 décembre:

Grand Prix & Prix de la Critique

​A MON AGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER de Rayhana ​

Ce plaidoyer pour l’égalité hommes-femmes et une charge contre l’islam radical est le premier film de l’auteure et comédienne algérienne. « Bien au-delà des enjeux politiques, des idéologies, des religions et des temps, la réalisatrice a réussi à créer un microcosme où les femmes prennent la parole en toute liberté, avec humour, grâce, sensualité loin de tout exotisme » a déclaré le jury pour expliquer son choix.

Prix Spécial du Jury & Prix Cineuropa

LA BELLE ET LA MEUTE de Kaouther Ben Hania

Prix du Public & Mention Spéciale à Daphné Patakia

DJAM de Tony Gatlif

Mention Spéciale à Gjorce Stavreski

THE SECRET INGREDIENT de Gjorce Stavreski

Mention Spéciale à Pio Amato

A CIAMBRA de Jonas Carpignano

Prix du Jury Jeune

MORE de Onur Saylak

Plus d’info sur: www.cinemamed.be

Le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles est une initiative de la Commission communautaire française co-organisé avec l’asbl Cinémamed. Avec le soutien de Fadila Laanan, Ministre Présidente du Gouvernement francophone bruxellois.