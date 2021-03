Il y a des urgences, et l’obligation d’accepter des mesures radicales, une concentration des énergies, une volonté de s’en sortir tous ensemble.

Et puis ça dure. Depuis un an tout juste… !

Notre impatience rugira fortement ce samedi 13 mars 2021, de concert avec nos camarades du Still Standing For Culture. http://www.stillstandingforculture.be/nova-museum/.

Le cadre des décisions et des mesures n’est toujours pas lisible, l’arbitraire semble plus que jamais la norme.

Voici maintenant six mois que le Cinéma Nova, comme tant d’autres, ne peut plus ouvrir. La situation sanitaire reste lourde, dramatique pour beaucoup, mais les décideurs politiques ne réagissent toujours pas à la demande de répartir le poids des mesures équitablement sur l’ensemble des secteurs !

Au moment même d’écrire ces lignes, le Comité De Concertation n’a pas pris de décisions claires, manifestes et probantes concernant la culture et d’autres secteurs à l’arrêt. Nous resterons donc un musée éphémère et surprenant, dans la continuité de ce que nous avons proposé les 20 février et 6 mars derniers.

Dès cette semaine, pour marquer ce triste anniversaire, nous vous suggérons, chers visiteurs du Nova, de nous laisser une petite trace de votre passage, par écrit, photo, vidéo, sonore, dessiné, bricolé, numérisé, acoustique… bref comme vous le souhaitez. Une boîte d’or trônera en évidence, pour vos dépôts. Si vous souhaitez nous les envoyer par voie numérique , merci de le faire via nova@nova-cinema.org , de préférence sous forme de lien afin de ne pas surcharger notre serveur !

Ainsi, ce samedi 13 mars 2021 de 13H13 à 18h, nous vous invitions à explorer les vestiges du Nova d’antan.

Chaque demi-heure, la visite du Nova Museum sera réalisée dans les règles de l’art et des mesures sanitaires en vigueur, sur réservation uniquement. Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://tickets.nova-cinema.org/prevente/still-standing/.

Bienvenue dans ce qui fut autrefois un cinéma, un lieu de rencontres et de découvertes cinématographiques, d’expérimentations et d’échanges, un lieu vivant, il y a déjà une éternité !