C’est le premier février que sera diffusée sur la RTBF la 10e cérémonie des Magritte. 10 ans donc que l’académie André Delvaux a choisi de démarrer cette fête du cinéma belge qui, à l’instar des César (France), des Oscar (USA) ou encore des Goya (Espagne), a été créée pour célébrer et récompenser les talents du cinéma d’un pays.

Et ces dix ans sont l’occasion des bilans, notamment celui qui concerne les 110 films récompensés, belle mise en avant d’un cinéma qui a sa place sur la scène du cinéma mondial. En ce qui concerne l’impact de la cérémonie sur la reconnaissance du cinéma belge par le public, 80% des belges francophones connaissent désormais les Magritte et 30% des francophones ont vu tout ou une partie de la cérémonie.

Cette année, c’est Kody qui sera le maître de cérémonie qui articulera ses interventions autour de la thématique évidente des 10 ans d’anniversaire! Ce sera aussi l’occasion de la 3e diffusion sur la RTBF (après BeTV). Gageons qu’après avoir triplé le nombre de spectateurs et atteint le chiffre rondelet de 170000 spectateurs l’année dernière, cet anniversaire devrait cartonner!

Première année où la presse spécialisée est également autorisée à voter pour élire les Magritte, ce sont 13 films qui seront éligibles pour les 3 catégories, Meilleur Film, Meilleur Acteur et Meilleure Actrice.

Pour plus d’infos et l’ensemble des nominations, rendez-vous sur le site des Magritte du cinéma. Et ne manquez pas la cérémonie le samedi 1er février sur la Deux à la RTBF!