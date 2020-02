Après une longue intro en forme de présentation des invités, Kody lance donc avec l’aide de Pascal Duquenne la 10e cérémonie des Magritte qui va couronner tout ce que le cinéma belge a fait de mieux pendant l’année 2019.

Et clairement, le film qui a marqué l’année en Belgique, c’est DUELLES puisque le film empoche 9 Magritte sur 10 nominations, un véritable record!

Duelles

Les résultats sont donc:

Meilleur espoir féminin: Mya Bollaers dans LOLA VERS LA MER

Meilleur espoir masculin: Idir Ben Addi dans LE JEUNE AHMED

Meilleur scénario original ou adaptation: Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini pour DUELLES

Meilleur premier film: NUESTRAS MADRES de César Diaz

Meilleur montage: Damien Keyeux pour DUELLES

Meilleure image: Hichamé Alaouie pour DUELLES

Meilleurs décors: Catherine Cosme pour LOLA VERS LA MER

Meilleurs costumes: Claudine Tychon pour SEULE A MON MARIAGE

Meilleur court-métrage de fiction: MATRIOCHKAS de Bérangère Mc Neese

Meilleur court-métrage d’animation: LA FOIRE AGRICOLE de Stéphane Aubier et Vincent Patar

Magritte d’honneur: Monica Belluci

Meilleure musique originale: Frédéric Vercheval pour DUELLES

Meilleur son: Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère, Olivier Struye pour DUELLES

Meilleur film flamand: DE PATRICK de Tim Mielants

Meilleur acteur dans un second rôle: Arieh Worthalter pour DUELLES

Meilleure actrice dans un second rôle: Myriem Akheddiou dans LE JEUNE AHMED

Meilleure réalisation: Olivier Masset-Depasse pour DUELLES

Meilleure documentaire: MON NOM EST CLITORIS de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet

Meilleur film étranger en coproduction: SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach

Meilleur acteur: Bouli Lanners pour C’EST CA L’AMOUR

Meilleure actrice: Veerle Baeten dans DUELLES

Meilleur film: DUELLES d’Olivier Masset-Depasse