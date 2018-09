La cérémonie de remise des Ensor, les prix du cinéma belge flamand, s’est tenue ce samedi 15 septembre au Kuursaal d’Ostende. Pour la première fois cette année, des prix étaient remis non seulement à des films mais également à des productions télévisées. L’Académie des Ensor a également été créée pour l’occasion cette année et ce sont ses membres issus de toutes les unions du secteur qui ont élu les lauréats. Plus de 1300 professionnels de l’industrie ont assisté à la remise des prix.

LE FIDELE de Michaël R. Roskam et ZAGROS de Sahim Omar Kalifa ont remporté le Prix du Meilleur Film ex æquo. LE FIDELE, une histoire d’amour tragique réalisée par Michaël R. Roskam et produite par Savage Film a remporté cinq autres statuettes, dont celle de la Meilleure Mise en Scène pour Michaël R. Roskam, Meilleure Interprétation Masculine pour Matthias Schoenaerts, Meilleurs Décors pour Geert Paredis, Kristin Van Passel et Mariel Hoevenaars, Meilleur Montage pour Alain Dessauvage et Meilleure Image pour Nicolas Karakatsanis. ZAGROS a quant à lui également remporté l’Ensor du Meilleur Scénario écrit par Sahim Omar Kalifa et Jean-Claude van Rijckeghem.

Natali Broods a remporté le Prix de la Meilleure Interprétation Féminine pour son rôle dans FACADES de Kaat Beels & Nathalie Basteyns.

CARGO de Gilles Coulier est reparti avec l’Ensor de la Meilleur Musique Originale, composée par Liesa van der Aa.

En télévision, c’est la série Tabula Rasa qui s’est imposée avec cinq statuettes dont Meilleure Série (Kaat Beels & Jonas Govaerts, Caviar), Meilleure Mise en Scène (Kaat Beels en Jonas Govaerts), Meilleur Scénario (Malin – Sarah Gozin, Veerle Baetens, Christophe Dirickx), Meilleure Interprétation Masculine (Peter Van den Begin) et Meilleur Interprétation Féminine (Veerle Baetens).

Le film gantois RABOT, réalisé par Christina Vandekerckhove, a remporté le Prix du Meilleur Documentaire. Il s’agit d’une production de Peter Krüger pour Inti Films. Le Prix du Meilleur Film pour le Jeune Public a été attribué à ROSIE & MOUSSA de Dorothée Van Den Berghe, une production Caviar.

Un nouveau prix a été créé cette année pour récompenser un artiste qui s’est illustré à l’étranger. Celui-ci a été attribué à Jakob Verbruggen qui a remporté une nomination aux Emmy Awards avec sa série américaine The Alienist et a également réalisé le dernier épisode de la saison de House of Cards.

FC DE KAMPIOENEN 3 a quant à lui remporté le prix du Box Office. Un autre nouveau prix est celui du Meilleur Premier Film qui a été attribué à GIRL de Lukas Dhont. Enfin, le Prix du Public Telenet a été remis à PATSER d’Adil el Arbi et Bilall Fallah.

LA LISTE COMPLETE DES PRIX

1.Meilleur Film

LE FIDELE de Michaël R.Roskam (Savage Film)

ZAGROS de Sahim Omar Kalifa (A Private View)

2.Meilleure Mise en Scène (long métrage)

Michaël R. Roskam (LE FIDELE)

3. Meilleur Scénario (long métrage)

Sahim Omar Kalifa, Jean-Claude van Rijckeghem (ZAGROS)

4. Meilleure Interprétation Masculine (long métrage)

Matthias Schoenaerts (LE FIDELE)

5. Meilleure Interprétation Féminine (long métrage)

Natali Broods (FACADES)

6. Meilleure Image (long métrage)

Nicolas Karakatsanis (LE FIDELE)

7. Meilleurs Décors (long métrage)

Geert Paredis, Kristin Van Passel, Mariel Hoevenaars (LE FIDELE)

8. Meilleure Musique Originale (long métrage)

Liesa van der Aa (CARGO)

9. Meilleur Montage (long métrage)

Alain Dessauvage (LE FIDELE)

RABOT de Christina Vandekerckhove (Inti Films, Peter Krüger)

11. Meilleur Film Jeune Public

ROSIE & MOUSSA de Dorothée van den Berghe (Caviar)

12. Meilleure Série télévisée

Tabula rasa de Kaat Beels & Jonas Govaerts (Caviar)

13. Meilleur Scénario (série télévisée)

Malin – Sarah Gozin, Veerle Baetens, Christophe Dirickx (Tabula rasa)

14. Meilleure Mise en Scène (série télévisée)

Kaat Beels & Jonas Govaerts (Tabula rasa)

15. Meilleure Interprétation Masculine (série télévisée)

Peter Van den Begin (Tabula rasa)

16. Meilleure Interprétation Féminine (série télévisée)

Veerle Baetens (Tabula rasa)



17. Meilleur Box – Office

FC DE KAMPIOENEN 3

18. Meilleur Premier Film

GIRL – Lukas Dhont

19. Prix du Public Telenet

PATSER – Adil el Arbi et Bilall Fallah

20. Prix de la Reconnaissance Internationale

Jakob Verbruggen