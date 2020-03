1720, la Peste de Marseille.

1820, le Choléra.

1920, la Grippe Espagnole.

2020, le Coronavirus, et annulation de la 38e édition du BIFFF….

Par mesure de précaution, le BIFFF annule déjà l’édition de 2120.

Soyez prudents, on vous aime, bisous (de loin), et à l’année prochaine… Car, oui, grâce au soutien indéfectible de nos sponsors et des institutions fédérales, régionales, communautaires et communales, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que le BIFFF reviendra en force, et avec une niaque de tous les diables, du 6 au 18 avril 2021 !

P.S. : nous avons décidé de mettre notre défunte programmation en ligne (www.bifff.net ) tout d’abord pour remercier nos partenaires et nos collaborateurs qui ont sué comme des dingues pendant un an (ne les oublions surtout pas), mais aussi pour mettre en avant tous ces films que nous souhaitions ardemment partager avec vous. Si vous avez l’occasion de les voir ailleurs, n’hésitez pas. Mais, s’il vous plaît, oubliez le piratage : l’industrie du cinéma va se réveiller avec une gueule de bois carabinée et des plaies béantes suite à cette pandémie. Soutenez-la plutôt que de l’achever.