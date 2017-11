Be Film Festival 2017 : 19 au 24.12.2017 | BOZAR & CINEMATEK

Pour sa 13ème édition, le Be Film Festival innove, invente, pense à vous mais ne change pas la base de sa recette, elle a fait ses preuves : une rétrospective éclectique des films du nord et du sud, des réalisateurs présents en chair et en masse, et une bonne drache d’avant premières made in Belgium.

Le cinéma belge se porte très bien et on va vous le prouver.

Depuis 12 ans, le Be Film Festival propose un rendez-vous festif et cinématographique en compagnie des grandes personnalités du cinéma belge. Bouli Lanners, Wim Willaert, Natacha Régnier, Jaco Van Dormael, Koen De Graeve, Marion Hänsel, Fien Troch, François Damiens, Benoît Mariage, Jan Verheyen, Joachim Lafosse, Michaël R. Roskam et bien d’autres sont déjà venus fêter le cinéma belge avec nous.

Ne ratez pas ce rendez-vous du 19 au 24 décembre.

Enjoy yourself. Be curious. Be there !

Be Film Festival du 19 > 24 décembre 2017 aux Bozar – Cinematek

