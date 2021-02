C’est du 12 au 21 février 2021 qu’aura lieu la 40e édition d’Anima, le Festival d’Animation de Bruxelles. 40 ans d’existence qui aurait dû être une fantastique occasion de fêter l’animation tous ensemble dans une union animée par l’esprit de communion.

Hélas, le hasard en a voulu autrement et Anima a dû -comme beaucoup de Festivals en 2020 et 2021- se réinventer pour quand même pouvoir fêter l’animation comme il se doit.

C’est donc un Anima Online qui sera présenté au public pendant 10 jours via une plateforme dédiée à cet effet: https://online.animafestival.be. Et ce n’est pas parce l’événement sera en ligne que les organisateurs ont lésiné sur les moyens, les événements, les films et le côté festif.

Pour les 40 ans, nous aurons donc droit à une section Forty Years of Anima qui reprendra tout ce qui a marqué l’histoire d’Anima durant toutes ces années.

On retrouvera aussi bien sûr les longs métrages pour adultes qui cette année sont très ancrés dans le réel avec des biographies et des événements historiques notamment. Les courts-métrages, format roi de l’animation, seront bien évidemment de la partie en compétition nationale ou internationale pour notre plus grand plaisir.

Il y aura aussi des programmes spéciaux: le programme Saint-Valentin, la nuit animée (avec une trentaine de films) et le programme des 40 ans, mais aussi des focus sur les balkans (en collaboration avec le Festival Anivar), sur la Corée.

Le festival Anima ne serait pas le même si il n’y avait la section FuturAnima qui cette année proposera 2 volets, un en vidéo (avec 3 masterclasses) et un en live avec des rencontres, des Q&A et des tables rondes.

Enfin, le jeune public n’est pas oublié avec un PassKids pour les familles qui permettra de reproduire l’ambiance de la salle dans votre salon et qui ne donnera accès qu’aux films enfants admis.

Alors que les vacances de Carnaval battront leur plein, il serait bête de ne pas profiter de ce bain de jouvence en ligne que propose Anima 2021: 40e édition!

Plus d’info sur le site du Festival