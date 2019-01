9ème Edition des Magritte: et les nominations 2019 sont…

Après le changement de partenaire média l’année dernière (passage de flambeau de BeTV vers la RTBF), la 9ème édition des Magritte prépare la fête du samedi 2 février au Square avec pour Maître de Cérémonie, l’humoriste Alex Vizorek en proposant en avant-première à la presse les nominations pour cette nouvelle édition.

Cette année, ce ne sont pas moins de 81 films qui ont été éligibles dont 13 films majoritaires (production belge majoritaire), 7 premiers films, 20 films minoritaires, 13 films flamands et 15 documentaires. On ne peut pas dire que l’année 2018 a été mauvaise au niveau productions!

A noter également que c’est la première année que l’Académie André Delvaux (fondatrice des Magritte) ouvre ses portes aux votes de 100 cinéphiles non professionnels en plus des 850 professionnels. Ces derniers pourront désigner les lauréats lors du second tour seulement.

Dans les 21 catégories présentes, nous avons extraits pour vous, celles du meilleur film, de la meilleure actrice et du meilleur acteur. Pour le reste, nous ne pouvons que vous recommander d’aller voir sur le site des Magritte et de suivre en direct la cérémonie le 2 février sur la Deux télé.

Nominations pour le Meilleur film:

BITTER FLOWERS d’Olivier Meys

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES de Hélène Cattet et Bruno Forzani

MON KET de François Damiens

NOS BATAILLES de Guillaume Senez (interview ici)

TUEURS de François Troukens et Jean-François Bronckart

Nominations pour la Meilleure Actrice:

Yolande Moreau dans I FEEL GOOD

Cécile de France dans MADEMOISELLE DE JONCQUIERE

Lubna Azabal dans TUEURS

Natacha Régnier dans UNE PART D’OMBRE

Nominations pour le Meilleur Acteur:

Benoît Poelvoorde dans AU POSTE !

Victor Polster dans GIRL

François Damiens dans MON KET

Olivier Gourmet dans TUEURS